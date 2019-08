Oltre 130 aziende USA vorrebbero fare affari con Huawei ma il Governo non dà l’OK

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il Presidente USA ha dichiarato a luglio che alcuni fornitori statunitensi sarebbero stati autorizzati a vendere ama non è stata concessa alcuna autorizzazione L'articolo130USAconma ilnon dà l’OK proviene da TuttoAndroid.

dsDanceSide : ?? OLTRE 130.000 DONNE ITALIANE HANNO SCELTO DI AVERE CAPELLI LISCI IN SOLI 5 MINUTI… August 28, 2019 at 10:30AM - marcocampanari : RT @Pat25Lic: In At&t sarebbe il ranking più alto per una donna in oltre 130 anni di storia #Att #Management - dsDanceSide : ?? OLTRE 130.000 DONNE ITALIANE HANNO SCELTO DI AVERE CAPELLI LISCI IN SOLI 5 MINUTI… August 28, 2019 at 09:30AM -