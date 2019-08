Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | una Fondazione gestirà l’organizzazione | necessaria una

Milano. Nuova piscina in via Fatebenesorelle : nuovo passo verso le Olimpiadi : Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione di una Nuova piscina pubblica in via Fatebenesorelle, a Moscova.

L’Italia rischia davvero l’esclusione dalle Olimpiadi 2020 e di perdere Milano-Cortina 2026? Tutti gli scenari dopo la lettera del Cio : L’Italia rischia davvero di non poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di perdere l’organizzazione dei Giochi Invernali del 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo? C’è un po’ di timore dopo la lettera inviata dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), a Losanna non è piaciuta la nuova legge delega sullo sport approvata dal Senato e dunque è stata spedita una ...

Lettera del Cio al Malagò - preoccupazioni per la riforma dello sport discussa in parlamento : Olimpiadi Milano-Cortina a rischio? : Il Cio ha inviato una Lettera a Giovanni Malagò contenente delle ‘preoccupazioni’ riguardandi la nuova riforma dello sport discussa in parlamento: in dubbio le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 “Saremmo grati se lei, nel suo ruolo di presidente del Coni ma anche nel suo ruolo di Membro Cio che rappresenta il Cio il Italia, potesse portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di Governo ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “E’ stata una vittoria esclusivamente del Coni” : “I Giochi di Milano-Cortina 2026 sono stati una vittoria esclusivamente del Coni, una vittoria del nostro mondo, ottenuta con tante persone che sono qui al tavolo. Una partita che onestamente ritenevo a dir poco complicata, ma abbiamo vinto grazie alla nostra credibilità“. Queste le parole usate del n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò (fonte: Ansa) nel corso del Consiglio nazionale del Coni al Foro Italico. Il massimo dirigente ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giorgetti : “Avremo la legge olimpica entro fine dell’anno” : Un vittoria di squadra, una vittoria di cui essere orgogliosi. E’ questo il significato del successo di Milano-Cortina, sede prescelta per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Dopo Torino, il Bel Paese sarà teatro di grandi sfide e per onorarle al meglio sarà necessario lavorare ed attivarsi in tempi celeri. Il primo step sarà la legge olimpica: un decreto attuativo che sarà convertito in legge e dovrà essere approvato dal ...

La motivazione di Sofia Goggia per le Olimpiadi di Milano-Cortina incanta Falconeri : rinnovata la collaborazione : Milano-Cortina 2026: Falconeri conferma la collaborazione dell’atleta Sofia Goggia anche nel 2019-20 In questo grande momento di fervore olimpico, Falconeri rinsalda la sua collaborazione con l’atleta Sofia Goggia anche per il 2019-20, proseguendo per il terzo anno consecutivo la sponsorizzazione della campionessa bergamasca dopo le felici esperienze del 2017-18 e 2018-19, che hanno regalato grandissimi successi tra cui la conquista ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...