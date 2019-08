Obama contro gli eredi di Aretha Franklin | vuole il cappello che usò al suo giuramento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019)ilche la regina del soul indossava durante la storica cerimonia dinel gennaio del 2009 quando è diventato il primo presidente afro-americano degli Stati Uniti. Baracksi fa avanti nella battaglia legale per la divisione dell’tà die reclama l’accessorio della cantante, legato all’inizio della suo primo mandato presidenziale. Lafu invitata a cantare la canzone patriottica My Country ‘Tis of Thee’ ma a rubare la scena fu il suo, di colore grigio e con un enorme fiocco decorato con cristalli Swarovski e creato appositamente per lei da Luke Song. Secondo lo stesso designer, ilper volere della stessasarebbe dovuto finire nella mani dima dopo la sua morte l’anno scorso e il ritrovamento di tre testamenti scritti a mano la divisione dell’tà si è complicata. ...

