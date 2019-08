NUOVO GOVERNO La paura europea che obbliga Pd e M5s ad allearsi

Da Bankitalia a Confindustria - già tempo di raccomandazioni al NUOVO Governo : Lo spread cala a 182 punti. Era da un mese che non si registrava un valore così basso. Il tasso sul decennale del Tesoro scende all′1,13% e non succedeva dal settembre del 2016. È passata poco più di un’ora dalla formalizzazione della nuova virata, questa volta in positivo, della trattativa tra il Pd e i 5 stelle. I mercati annusano, recepiscono e lanciano indicazioni: bene così, avanti. La stessa ...

Emma Bonino - arriva il primo "vaffa" al NUOVO GOVERNO : "Non compriamo a scatola chiusa nemmeno con i saldi" : "+Europa non ritiene di poter garantire il sostegno a un governo di cui non conosciamo niente, non compriamo a scatola chiusa, nemmeno durante i saldi. Così ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo quando saranno chiari gli obiettivi e la definizione del governo, a cominciare da Europa, fin

Nodo vicepremier. NUOVO scoglio nel negoziato per il Governo : È il giorno delle veline, dei messaggi incrociati. La mattina il gelo, da Pd e M5s, all’ora di pranzo gli abboccamenti, la richiesta di segnali incrociati. I 5 stelle domandano una fumata bianca su Giuseppe Conte, dal Nazareno ne trapela una grigia chiara: “Nessuna preclusione”. I Dem chiedono che si spazzi dal campo l’indigeribile ipotesi di Luigi Di Maio al Ministero dell’Interno, non contenti delle ...

Salvini : "M5s e Pd come De Mita e Fanfani. Conte bis? Un NUOVO GOVERNO Monti" : “Se avete in testa di fare questa spartizione di poltrone per escludere Salvini e acconsentire a Bruxelles fatela, ma in fretta”. Si rivolge al Pd e al Movimento 5 stelle Matteo Salvini, che interviene sulla crisi di governo con una nuova diretta Facebook. “O fate in fretta - e poi spiegate agli italiani come fate a tenere insieme un governo che ha dentro, M5s e Pd, tutto e il contrario di tutto - oppure al voto”, ...

Flat tax - riforma fiscale e autonomie : riforme cancellate dal NUOVO governo : Flat tax, riforma fiscale e autonomie: riforme cancellate dal nuovo governo Con un nuovo governo le riforme tanto attese rischiano di sfumare sul viale del tramonto. È questo uno dei timori del Nord e di chi tifava e tifa ancora Lega. Addio alla Flat tax, ma anche alle autonomie, sulle quali avrebbe dovuto esserci una risposta lo scorso febbraio, ma alla fine si fa ancora attendere. E con la caduta del governo Conte (che sia riproposto in ...

Btp ai minimi degli ultimi 3 anni sull'ipotesi di un NUOVO governo : Lo spread Btp-Bund è calato in area 187 punti base, il recupero dei titoli di Stato giova al settore delle banche italiane

NUOVO GOVERNO - accordo a rischio : Di Maio accusa il Pd di pensare solo alle poltrone : Le trattative per il Nuovo governo a trazione Cinquestelle e Partito Democratico hanno subito uno stop di carattere probabilmente strategico. L'incontro avvenuto nella serata e conclusosi nel cuore della notte tra le delegazioni dei due partiti sembra abbia avuto un esito al momento negativo. Il summit avrebbe deluso fortemente i pentastellati soprattutto dal punto di vista dei contenuti e l'accusa del capo politico Luigi Di Maio sarebbe stata ...

Governo M5s-Pd - i nomi dei ministri : NUOVO ruolo per Di Maio (e Zingaretti resta fuori) : Il Pd vuole Andrea Orlando vicepremier, Di Maio punta al Viminale. E poi De Micheli, Misiani, Bonafede e Gentiloni: ecco la...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita». NUOVO vertice alle ore 11 : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Quota 100 e pensioni anticipate : ?una zavorra sui conti del NUOVO Governo : Richieste inferiori alle attese per Quota 100, ma soprattutto sul lungo periodo l'onere della mini riforma gialloverde è elevato

Crisi - tensione sul NUOVO governo Il Pd : «Divergenze sul programma» Il M5S : «Sciolgano le riserve su Conte» : Il Pd non ha ancora dato via libera al Governo Conte 2. Il confronto tra M5S e Pd proseguirà martedì. Ci sono ancora differenze su contenuti, programma e sulla legge di bilancio 2020

Crisi governo - NUOVO incontro alle 11 : Crisi di governo. Nulla di fatto nel vertice notturno di quattro ore fra 5Stelle e Pd. La necessità di un nuovo incontro per le 11 di oggi fa capire che gli angoli da smussare sono molti. Non esiste,per M5s, un sì chiaro del Pd ad un Conte-bis: "Il Pd non ha chiarito la sua posizione su Conte.E' un momento delicato e chiediamo responsabilità, la pazienza ha un limite". E precisano: "Il Pd non ci ha parlato di programmi, ma solo di ...

Crisi - Zingaretti dopo l’incontro con Di Maio : “Lavoriamo per dare all’Italia un NUOVO governo” : “Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cade dopo 14 mesi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sotto la sede del Partito democratico, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per dare all’Italia un nuovo esecutivo. Il confronto è partito”. Alle 21 è atteso un vertice tra Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi, ...

Crisi - Zingaretti : partito il confronto per il governo di svolta. NUOVO incontro Pd-M5S-Conte alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»