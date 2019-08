Nuova forte esplosione sull' Isola di Stromboli | per ora nessun ferito

Nuova forte esplosione dello Stromboli : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 12:17 (10:17 UTC), una esplosione di forte intensità. L’esplosione ha interessato l’area centro- meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. I prodotti generati dall’esplosione sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco rotolando sino a ...

Volkswagen - al Salone di Francoforte con il nuovo logo (e una Nuova identità) : Per Volkswagen il 2019 sarà ufficialmente l’anno del nuovo corso stilistico, racchiuso esteticamente nell’inedito logo: il debutto è atteso al prossimo Salone di Francoforte, che aprirà i battenti il 12 settembre. Un gagliardetto più semplice, snello, essenziale e soprattutto bidimensionale, che manda in pensione dopo dodici anni quello tridimensionale bianco-blu-grigio introdotto nel 2007. La particolarità di questo logo ...

Opel - Una Nuova elettrica Salone di Francoforte : Tra le novità che la Opel presenterà al Salone di Francoforte vi sarà anche una concept elettrica. Oltre alle già annunciate Corsa, Astra, Grandland X Hybrid4 e Zafira Life, il marchio del Fulmine svelerà anche un quinto modello che, a giudicare dal primo teaser, potrebbe essere un prototipo di crossover compatta.Proporzioni da Corsa rialzata. L'immagine rilasciata dal costruttore mostra una vettura coperta da un telo: le proporzioni, così come ...

In occidente va forte una Nuova ideologia : “Non fate figli - sono emissioni di anidride carbonica” : “C’è una differenza tra un individuo che decide di non avere figli e qualcuno che abbraccia l’idea che ci sia qualcosa di intrinsecamente sbagliato nella maternità e nel dare alla luce un bambino”, scrive Frank Furedi. “Gli individui hanno sempre fatto delle scelte sull’opportunità o meno di avere f

Terremoto in Grecia - Nuova forte scossa ad Atene : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito oggi pomerigigo la capitale della Grecia, Atene. La scossa, di magnitudo 4.2, s’è verificata pochi minuti fa, alle 18:09, con epicentro a Magoula, pochi chilometri a nord/ovest dal centro cittadino, nella stessa area colpita lo scorso 19 Luglio dal Terremoto di magnitudo 5.1 che aveva mandato nel caos la città ellenica. Stavolta, fortunatamente, la scossa è stata più lieve ma comunque ...

Cupra - A Francoforte con una Nuova sportiva : La Cupra svelerà al prossimo Salone di Francoforte una nuova concept ad alte prestazioni che, a giudicare dal teaser di presentazione, potrebbe adottare un powertrain elettrico. La Casa spagnola ha infatti rilasciato un filmato che mostra alcuni dettagli del prototipo che fanno pensare alla possibile presenza di un sistema propulsivo a batterie. Filante sportiva. La firma luminosa dei fari anteriori è immediatamente riconducibile agli altri ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo pesantissimo avviso : “Nuova ondata di forte maltempo in tutt’Italia” : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio/sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell’Italia per l’arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte/mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle ...

Hyundai - La Nuova i10 al Salone di Francoforte : La Hyundai ha staccato ufficialmente il biglietto per Francoforte diffondendo il teaser della nuova i10, che verrà presentata in anteprima proprio al Salone tedesco. Lannuncio sorprende fino a un certo punto: tra le novità sullagenda della Casa coreana, infatti, la citycar era in cima alla lista. Lauto sarà in concessionaria per linizio del 2020.Più slancio (e sprint). Lunica immagine al momento disponibile ci mostra uno scorcio del trequarti ...

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud della California : la più forte in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

