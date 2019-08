Novara | uccide l’amico e si scusa sui social Ormai esistiamo solo in Rete

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La tragedia del giovane chee si(sic) su Facebook fa riflettere da diversi punti di vista. La frase “ l’ho fatto per amore” testimonia un analfabetismo emotivo assoluto: è quello che si chiamava delitto passionale, ovvero alla base c’è l’odio, e quell’odio deriva da un’identità fragilissima che si sente minacciata alle fondamenta dall’abbandono possibile. Chiaro che parlo in astratto, senza conoscere lui, ma non credo che sia un’analisi sbagliata di certi meccanismi. Odi et amo, quare id faciam nescio, sed fier sentio et excrucior: odio e amo, perché lo faccio non lo so, ma lo sento e ci soffro. Lo scrive il poeta Catullo, sono passati duemila anni, ma certi meccanismi sembrano eterni. La distruzione dell’oggetto d’amore che ci vuole abbandonare la leggiamo nella maggior parte dei femminicidi. Tutti proviamo certe alternanze emotive, ma da qui a uscire con un ...

