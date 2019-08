Novara | uccide l’amico del cuore e confessa su Facebook La madre | “Non lo riconosco”

Novara : uccide il rivale in amore e poi racconta tutto sui social : L'esterno della discoteca Aeroplano a Borgo Ticino (Novara) nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto è stato luogo di un brutale omicidio commesso da un 23enne che ha tolto la vita a Yoan Leonardi, suo coetaneo e rivale in amore. La furia dell'omicida, Alberto Pastore, sarebbe stata scatenata da episodi legati a vicissitudini amorose e piccole incomprensioni tra ragazzi che, però, in questo caso, hanno portato a un fatto tanto grave ed ...

