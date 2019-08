Non bisogna preoccuparsi delle esplosioni dello Stromboli | ma degli tsunami che può

David Sassoli : "Governo Pd-M5S? Non bisogna avere paura del confronto" : “Non bisogna mai avere paura del confronto: i parlamenti servono a questo, a sviluppare confronto, dialogo, compromesso”. Risponde così David Sassoli alle domande su una possibile alleanza di governo del Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle. “Noi siamo molto contenti che la scelta e il consenso per la presidente Commissione Ue Ursula von der Leyen sia stato così ampio e abbia trovato anche ...

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Figura barbina - la politica Non ha il coraggio di dire che bisognava agire come per il Ponte Morandi” : “Il problema della ricostruzione a rilento è a monte, il commissario straordinario di Genova per il Ponte Morandi ha agito con poteri straordinari, in un anno sono già arrivati all’inizio dei lavori. Sul Centro Italia no, perché la politica non ha il coraggio di dire che nei 30 comuni quasi distrutti bisognava agire come sta agendo il commissario di Genova. Tutto lì, è inutile che ci arrovelliamo”. Così, all’Adnkronos, ...

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun governo M5s-Pd. Se si arriva alla crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

Papa : bisogna essere - Non dirsi - cristiani : 12.30 Il Papa all'Angelus invita ad essere coerenti col Vangelo e a non vivere in modo ipocrita. La parola di Gesù, spiega Francesco, mette in crisi "le facili illusioni di quanti credono di poter coniugare vita cristiana e mondanità, vita cristiana e compromessi di ogni genere", "atteggiamenti contro il prossimo". "E' buono dirsi cristiani- sottolinea Bergoglioma occorre soprattutto essere cristiani nelle situaizoni concrete,testimoniando il ...

Orso M49 - gli animalisti a Tgcom24 : "Non fa male a nessuno - bisogna lasciarlo in pace" : Simone Stefani, responsabile della sezione trentina della Lega anti vivisezione, si schiera contro la cattura: "Sono stati uccisi solo pochi bovini"

Romano Prodi - il “padre” del centrosinistra compie 80 anni : “Bisogna cantare in coro - Non da solisti. Così Non si va da nessuna parte” : L’Italia dovrebbe “cantare in coro, non avere dei solisti. Ce ne sono anche troppi. E come vediamo in queste ore, non leggono nemmeno lo stesso spartito. A questo punto, mi viene in mente la Prova d’orchestra di Fellini. Crisi o non crisi, andando avanti Così non si va da nessuna parte”. Lo dice su un’intervista a Il Messaggero Romano Prodi, che oggi compie 80 anni e interviene sulla crisi di governo in corso. E, più in ...

Strage a San Marco in Lamis - il ricordo della vedova Luciani : "Non bisogna più avere paura" : La commemorazione con don Ciotti a due anni dall'esecuzione mafiosa. I fratelli Luigi e Aurelio Luciani sono vittime innocenti di mafia: erano di passaggio dove i killer stavano uccidendo il boss Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma

MotoGp - Bagnaia e le difficoltà con la Pramac : “la Ducati è complessa - ma Non bisogna avere fretta” : Il pilota della Pramac ha parlato delle sue difficoltà di adattamento in MotoGp, sottolineando però di non avere fretta di emergere La stagione fin qui non è stata particolarmente esaltante per Pecco Bagnaia, costretto a districarsi nella parte medio bassa del gruppo nonostante la possibilità di guidare una Ducati. AFP/LaPresse Alla vigilia del week-end in Austria, il campione del mondo in carica di Moto2 ha voluto tracciare un bilancio ...

Rosa Perrotta reagisce alle critiche : “Non bisogna arrabbiarsi!” : Uomini e Donne, Rosa Perrotta criticata: la sua reazione Rosa Perrotta è stata molto criticata sui social per via della sua ultima rivelazione. Difatti l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato di dormire nel lettone insieme a suo figlio Domenico. Una rivelazione che ha fatto finire la ragazza nell’occhio del ciclone perchè starebbe dando delle abitudine errate al figlio. E dopo tante critiche su tutta questa ...

MotoGP - Marc Marquez : “Non vedo l’ora di gareggiare dopo la pausa estiva. Bisogna continuare come prima” : La MotoGP ritorna dopo la pausa estiva. Al rientro dalla vacanze si gareggia in Repubblica Ceca a Brno ed il grande favorito è ovviamente Marc Marquez. Lo spagnolo riparte con i 58 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e con la consapevolezza di aver chiuso quasi ogni discorso in ottica titolo mondiale. Il pilota della Honda, però, non si sente ancora tranquillo. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia del GP della Repubblica Ceca (riportate ...

CARABINIERE UCCISO/ Non basta la commozione - bisogna "esserci" : La morte del CARABINIERE UCCISO, pugnalato a sangue da due turisti americani scava nel profondo del nostro paese, lasciando domande aperte

Conte : "Bendare un indagato è reato. Non bisogna cavalcare l'onda emotiva" : "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro carabiniere, il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento". In un post su Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della foto che ritrae, bendato e ammanettato, uno dei ragazzi americani arrestati, invitando a "non ...

Radio Marte – Ceccarini : “Decisiva la volontá di Icardi - per James bisogna cedere al Real - Pepé Non impossibile ma…” : A Radio Marte, ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha parlato del calciomercato del Napoli. Le sue parole: “Icardi? bisogna capire le intenzioni del calciatore, può diventare una grande occasione a fine mercato. La Juve presenterá sicuramente un’offerta, il Napoli invece lavora a fari spenti, la priorità resta James Rodriguez. Pepé? Non é ...

Manchester United-Inter - Conte Non si nasconde : “c’è tanto da migliorare - bisogna lavorare su tutto” : L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta subita dai nerazzurri contro il Manchester United nel match di International Champions Cup Soddisfatto ma non troppo Antonio Conte dopo la sconfitta subita dall’Inter contro il Manchester United, match valido per la International Champions Cup. AFP/LaPresse L’allenatore nerazzurro guarda il bicchiere mezzo pieno, ma sottolinea ai microfoni di Inter TV come ci sia ...