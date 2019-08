Niente tour in Australia per le Spice Girls Geri non ha bisogno di soldi

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Menegatti/Orsi Toth : buona la prima. Rossi/Carambula : Niente torneo : Una buona e una cattiva notizia arrivano da Mosca dove sono appena iniziate le sfide dei gironi preliminari del torneo 4 Stelle allo stadio Luzhniki. La buona arriva dal torneo femminile dove Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno superato, non senza qualche brivido, il primo turno e più tardi si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale contro le forti brasiliane Maria Antonelli/Carol. Le azzurre si sono prese una bella rivincita ...

Vela – GC32 Racing Tour 2019 – Oman Air vince la 38ª Copa del Rey MAPFRE - Niente da fare per Alinghi : Il terzo evento del GC32 Racing Tour se lo aggiudica Oman Air, al termine di un ultimo giorno di battaglia con gli arci-rivali di Alinghi Oman Air ha vinto la 38 Copa del Rey MAPFRE, terzo evento del GC32 Racing Tour 2019, al termine di un ultimo giorno di battaglia con gli arci-rivali di Alinghi. Dopo aver dovuto cedere al team di Ernesto Bertarelli al recente Campionato del Mondo GC32 di Lagos, il team Omanita guidato da Adam Minoprio si ...

Tour de France 2019 - 19^ tappa senza vincitore! Corsa interrotta sull’Iseran per maltempo - Bernal primo ma Niente successo : I colpi di scena non finiscono mai al Tour de France. La diciannovesima tappa è stata interrotta per grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la ...

Juventus - Niente tournèe in Cina per Demiral : il passaporto non arriva - colpa dei cattivi rapporti con la Turchia : Scontro politico fra Cina e Turchia sulla persecuzione degli uigiri: ne fa le spese il difensore Demiral che, senza passaporto, non potrà unirsi ai compagni nella tournèe cinese Il nuovo acquisto della Juventus, Merih Demiral, giocherà soltanto la prima amichevole della tournèe asiatica dei bianconeri, quella a Singapore contro il Tottenham, ma poi sarà costretto a saltare le sfide in Cina contro Inter e Team K-League. Il difensore di ...

Juventus - infortunio Chiellini : il capitano è già ko - Niente tournèè! : infortunio Chiellini- niente tournèe per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero ha rimediato un nuovo ko che lo costringerà a star fermo in questa prima parte del ritiro. Un nuovo ko dopo i recenti infortuni della passata stagione. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sky Sport”. Chiellini resterà alla Continassa per seguire lavori di terapia. […] More

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. La vendetta di Brouwer/Meeuwsen : Niente finale per Lupo/Nicolai : Inutile girarci attorno. Stavolta un po’ di delusione c’è perchè non più tardi di tre giorni fa Daniele Lupo e Paolo Nicolai avevano letteralmente demolito gli olandesi Brouwer/Meeuwsen nella prima gara del girone. La coppia ex campione del mondo sembrava in crisi, dopo un Mondiale anonimo e un paio di tornei al di sotto delle loro potenzialità ma il Beach volley è disciplina strana: basta poco per accendere la scintilla. E la ...