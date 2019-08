Neymar attore nella terza stagione de “La Casa di Carta”

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 28 agosto 2019)è ancora in attesa di capire dove giocherà la prossima, ma nel frattempo il calciatore brasiliano si è dedicato ad un’attività lontana dal calcio. Il calciatore del Psg, infatti, si è prestato al piccolo schermo e apparirà in una nuova versione dellade “Ladi. Come riportato da “AFP”, … L'articolode “Ladi

lukezaytsev : ho appena scoperto che Neymar ha partecipato come attore nella terza stagione della casa di carta - loforte_fede : oggi giornata incredibile da una parte #Sanchez all'Inter (OLE OLE OLE OLE OLE) e dall'altra #NEYMAR, #NEYMAR,… - EresMar_ : Comunque non è la prima volta di #Neymar, ha già partecipato in un film. Ovviamente la sua presenza totalmente inut… -