Nelle scuole USA arrivano le custodie ermetiche per impedire ai ragazzi di usare lo

Ama : interventi di pulizia Nelle scuole andranno avanti fino al 7 settembre : Roma – In previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico, Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, e’ impegnata nell’operazione “scuole pulite”, che ha preso il via lo scorso lunedi’ 19 agosto e andra’ avanti almeno fino a sabato 7 settembre. Nella prima settimana di attivita’ (19-24 agosto), sono stati gia’ effettuati interventi mirati per il decoro nelle aree ...

Educazione civica - Anief : “Slitta l’entrata Nelle scuole : rimandata a settembre 2020 perché legge non pubblicata in Gazzetta Ufficiale” : Era stata annunciata come una “grande vittoria”. Una conquista per il mondo della scuola e soprattutto per i ragazzi che così avrebbero avuto una preparazione completa anche sui temi riguardanti la cittadinanza. Eppure sembra che l’Educazione civica, il cui insegnamento è diventato obbligatorio dopo l’approvazione del ddl 1264 lo scorso primo agosto, debba attendere ancora un anno prima di entrare ufficialmente nelle ...

Lombardia : Regione stanzia 1 mln per sport Nelle scuole elementari : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Valorizzare l'attività motoria nelle scuole primarie della Lombardia sia come attività fisica che come stile di vita. Questo l'obiettivo del progetto 'A Scuola di sport', approvato dalla giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore a sport e giovani, Martin

Marco Mengoni per Estate Senza Plastica - l’invito del sindaco Beppe Sala Nelle scuole di Milano : Più di 15.000 oggetti sono stati raccolti per Estate Senza Plastica, l'iniziativa di Marco Mengoni che invita a raccogliere la Plastica che sporca l'Estate, scattare una foto e condividerla sui social con l'hashtag apposito, #EstateSenzaPlastica. L'artista di Ronciglione condivide il traguardo dei 15.000 oggetti raccolti e riceve un invito speciale da parte di Beppe Sala, sindaco di Milano. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, ...

Nelle scuole di Parigi vicine a Notre-Dame sono cominciate le operazioni di decontaminazione da piombo : Nelle scuole di Parigi vicine alla cattedrale Notre-Dame sono cominciate le operazioni di decontaminazione da piombo rese necessarie dall’incendio che il 15 luglio aveva distrutto quasi completamente il tetto della famosa cattedrale di Parigi. Le fiamme avevano infatti fuso grandi

"Troppi prof di sinistra" : il sindaco avvia un monitoraggio Nelle scuole : Giorgia Baroncini La decisione del sindaco leghista di Monfalcone: "I docenti, con le loro ideologie, avvelenano i giovani". E il Pd insorge: "Si apre la caccia alle streghe" Troppi professori di sinistra nelle classi di Monfalcone. Una situazione che non piace al sindaco leghista della cittadina in provincia di Gorizia. "Con le loro ideologie, avvelenano i giovani, osteggiando apertamente le scelte democratiche che gli italiani ...

Droga : sequestrati 15 kg Nelle scuole in un anno : Francesca Angeli Salvini: «Tolleranza zero per gli spacciatori» E da settembre aumenteranno i controlli «Nessuna tolleranza per la Droga e gli spacciatori. Città per città, strada per strada, vogliamo spazzarli via uno ad uno. Orgogliosi di aver finanziato controlli ad hoc davanti alle scuole: faremo sempre di più e meglio». Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, plaude all'intervento delle forze dell'ordine che nel corso ...

Roma. Bando per personale assistenza bambini disabili Nelle scuole infanzia : E’ stato pubblicato il nuovo Bando per gli OEPA, il personale che si occupa dell’assistenza ai bambini disabili nelle scuole

De Laurentiis : «Inseriamo Nelle scuole elementari italiane la tecnica e la tattica del calcio» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis inaugura una rubrica a Radio Kiss Kiss in diretta dal ritiro azzurro di Dimaro. La rubrica si chiamerà ‘Il calcio che vorrei’: Entusiasmo a Dimaro, a Napoli e all’estero «L’entusiasmo a Napoli non è mai mancato» Che ritiro è? «Un ritiro molto tranquillo e sereno come si addice a un ritiro. Tutti concentrati e pronti a dare il meglio di sé. Sabato avremmo il primo incontro con ...

Roma. Estate di cantieri Nelle scuole del Municipio : All’incirca 4 milioni di euro, tra fondi comunali e regionali, vengono investiti in questi mesi per la riqualificazione dei luoghi

Calcio femminile : c’è il boom di iscrizioni Nelle scuole calcio in Italia. I Mondiali non solo un fenomeno mediatico… : Effetto Mondiali calcio femminile? Probabilmente sì. La doppia partita giocata dalle azzurre nella rassegna iridata è stato un successo perché mai una compagine nazionale aveva superato un turno ad eliminazione diretta in una competizione di questo genere ma soprattutto il seguito avuto in questa calda estate è stato eccezionale. Dati d’ascolto da urlo per le ragazze del Bel Paese e anche se tutto si è interrotto contro l’Olanda nei ...