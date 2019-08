Nel trailer di The Spy su Netflix tutto il peso di una vita sacrificata allo Stato

Star Wars : The Rise Of Skywalker - Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole? Ecco le immagini e la data di uscita Nelle sale : Al D23 Expo 2019 in California, la biennale del fan club ufficiale di The Walt Disney Company, è stato lanciato il secondo video legato all’ultimo film della saga di Guerre Stellari e tutto ciò che gli appassionati vogliono sapere è se In Star Wars : The Rise Of Skywalker, Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole. Difatti le ultime immagini ritraggono una donna incappucciate con una fantastica doppia ...

Data d’uscita e trailer di Mr. Robot 4 - Elliot pronto a oltrepassare il limite Nella sua “guerra infinita” : La pubblicazione del trailer di Mr. Robot 4 da parte del network USA svela al contempo la Data d'uscita della serie e i primi indizi sugli avvenimenti più caldi della prossima stagione. A partire dal 6 ottobre, infatti, Elliot Alderson ingaggerà una nuova battaglia nella sua guerra infinita. Le note di Silent Night e le anticipazioni già offerte dal creatore Sam Esmail situano gli eventi nel periodo di Natale 2015. Elliot e il suo alter ego ...

Knights and Bikes è ora disponibile : il gioco ispirato a Secret of Mana e a I Goonies si mostra Nel trailer di lancio : Il publisher Double Fine Presents e lo sviluppatore Foam Sword hanno pubblicato il trailer di lancio del loro Knights and Bikes, da oggi disponibile in versione PS4 e PC.Knights and Bikes è definito come un action adventure indie ambientato sull'isola britannica di Penfurzy negli anni '80. Il gioco proviene dallo studio Foam Sword, un team formato da ex dipendenti di Media Molecule.In Knights and Bikes sarete immersi in una storia dipinta a mano ...

Astral Chain si mostra Nel trailer di lancio : Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Astral Chain, il nuovo titolo d'azione di Platinum Games diretto dal game designer di NieR: Automata Takahisa Taura.Ecco una panoramica del gioco che arriverà alla fine del mese in esclusiva su Nintendo Switch:"In un futuro prossimo, la Terra è stata invasa da creature extraterrestri chiamate Chimere. Questi mostri hanno contaminato il mondo con una misteriosa sostanza chiamata "materia cremisi" e ...

Tutte le novità Disney - tra il trailer di The Mandalorian e Jon Snow Nel Marvel Universe : Il 12 novembre non è poi così lontano: è questa la data prescelta per il lancio negli Stati Uniti (ma anche in Canada e Paesi Bassi, mentre per l’Italia non c’è ancora ufficialità) di Disney+, l’ambiziosa piattaforma di streaming che sommerà tutti i marchi del gruppo di Topolino, compresi quindi anche Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic. E proprio questa piattaforma è stata al centro della prima giornata della D23 ...

High School Musical “diventa” una serie tv e si mostra Nel primo trailer : i dettagli e il cast : High School Musical diventa una serie tv. Dopo mesi passati a parlare di un possibile sequel, finalmente l'annunciata serie tv si mostra nel primo trailer ufficiale per la gioia degli appassionati. A poche ore dalla pubblicazione del poster ufficiale, Walt Disney Pictures ha pubblicato in rete il primo trailer della serie tv High School Musical: The Musical: The series. Mettendo da parte il titolo (che lascia davvero desiderare!), sembra ...

Control si mostra Nel trailer di lancio : 505 Games e il noto studio di sviluppo Remedy Entertainment hanno rilasciato oggi il Trailer di lancio del pluripremiato titolo, Control. Questo nuovo Trailer introduce ancora una volta i giocatori nel misterioso universo della “Oldest House” affinché possano dare uno sguardo più ampio alle sfide che dovranno affrontare nel ruolo del Direttore del Federal Bureau of Control. Ambientato in un mondo unico e in continuo ...

Cinema : diffuso il primo trailer teaser di Bombshell - il film sarà Nelle sale a dicembre : E’ stato diffuso il primo teaser trailer di Bombshell, che sarà nelle sale il prossimo 20 dicembre. La pellicola è basata su una storia vera: la vicenda dello scandalo scoppiato alla Fox e che ha costretto Roger Ailes, accusato di molestie sessuali, ad abbandonare la presidenza di Fox news. ...Continua a leggere

Mortal Kombat 11 : Nuovi iconici personaggi Nel nuovo trailer del Kombat Pack : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno rilasciato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat™ 11 che mostra gli ultimi due personaggi che si uniranno al Kombat Pack, tra cui il Terminator T-800, modellato sull’aspetto dell’attore Arnold Schwarzenegger e tratto dal nuovo film di Skydance e Paramount Pictures “Terminator: Destino Oscuro”, che sarà affiancato dal ...

Gamescom 2019 : Chernobylite torna a mostrarsi Nel nuovo gameplay trailer dedicato alla storia : Chernobylite è il nuovo gioco survival horror sviluppato da The Farm 51, studio che probabilmente ricorderete per Get Even, ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl.Lo studio è stato tra i protagonisti della Gamescom 2019 con un nuovissimo trailer. Invece di concentrarsi sugli spettri che aleggiano nella Zona di Esclusione, questa volta il video si focalizza sull'obiettivo del giocatore di trovare la ...

Gamescom 2019 : Life is Strange 2 - Episode 4 si mostra Nel trailer di lancio : Life of Strange 2 è in pieno svolgimento con l'episodio 4 che uscirà il 22 agosto 2019. Per quanto vicino, un nuovo trailer è stato mostrato alla Gamescom 2019 come parte dell'Opening Night Live.Lo sviluppatore Dontnod Entertainment si sta preparando a pubblicare la quarta puntata del gioco che continua la storia di Daniel e Sean dopo gli eventi dell'episodio 3. L'episodio finale è previsto per la fine di quest'anno a dicembre e concluderà la ...

Vigor : il free to play di Bohemia si mostra Nel suo trailer di lancio : Vigor è ora disponibile per Xbox One. In occasione dell'Inside Xbox il gioco è stato annuncio nella sua versione finale, ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori Xbox One in quanto trattasi di un free to play, per chi non lo sapesse.In particolare abbiamo a che fare con uno sparatutto realizzato da Bohemia Interactive, e ambientato in un 1991 alternativo, in cui la Norvegia è vessata da un disastro nucleare che ha distrutto gran parte ...

Di tutto un po’ Nel primo trailer di The Politician di Ryan Murphy : una Glee in salsa politica? (video) : Un calderone tale in un solo trailer si è visto raramente: The Politician di Ryan Murphy si presenta nelle prime scene inedite diffuse da Netflix come una serie dal genere indefinito, una dramedy ma anche una serie adolescenziale, a sfondo politico ma anche satirico e pure con un tocco di mistery. Insomma, decisamente troppo per un unico trailer. D'altronde, il claim della nuova serie del creatore di Glee - la prima prodotta per essere ...

Remnant : From the Ashes : impariamo a sopravvivere Nel nuovo trailer dedicato allo shooter in terza persona : Remnant: From the Ashes di Gunfire Games uscirà la prossima settimana e lo sviluppatore ha pubblicato un nuovo trailer che si focalizza sulla sopravvivenza.Il video copre vari aspetti del titolo, dalla storia al combattimento, oltre a fornire una buona occhiata all'estetica generale. In Remnant: From the Ashes, la Terra è stata colpita duramente da una forza aliena interdimensionale chiamata The Root. Come uno degli ultimi sopravvissuti, vi ...