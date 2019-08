NBA – Howard ai Lakers | Shaquille O’Neal lo accoglie alla sua maniera | “Dwight chi? Non

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Dwighttorna ai, maO’Neal continua a non provare molta simpatia per lui: ‘Shaq’ non ricorda nemmenosia! Dopo l’infortunio dello sfortunato DeMarcus Cousin, i Los Angelessono corsi ai ripari vagliando diversi profili per occupare lo spot di centro. La scelta è ricaduta su Dwightper quello che, nonostante la forma fisica e l’hype intorno siano molto diversi, rappresenta un grande ritorno ad L.A.O’Neal non la pensa proprio così. In passato i due hanno avuto più di un battibecco, con Shaq che non ha mai accettato che un giocatore ‘soft’ (termine con il quale lo etichettò anche Kobe Bryant) comevenisse considerato come il suo sostituto ed ereditasse il soprannome di ‘Superman’. Con il senno di poi, visti i risultati,O’Neal aveva ragione. ...

