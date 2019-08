Nasce l’università per fattorini Tra le materie | gestione dello stress e comunicazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Imparare a fare il rider all’università. Succede in Cina orientale, nella provincia di Jiangsu, dove è stato istituito un corso ad hoc per favorire il settore delle consegne espresse, oggi in rapida crescita. Il primo “college dei corrieri” ha sede alla Nanjing University of Posts & Telecommunications ed è stato istituito insieme alla School of modern posts & Suning Logistics, il braccio logistico del gigante cinese dell’e-commerce, Suning. A spingere l’apertura di questa “università delle consegne” sono stati i numeri, sempre in crescita, di chi sceglie lo shopping online e le consegne a domicilio. Dal 2016 al 2018, infatti, il numero diin Cina è cresciuto del 50% arrivando ai tre milioni. A dirlo un rapportostesso colosso dell’e-commerce, pubblicato insieme a CBNData. A poter sedere per primi tra i banchi della ...

