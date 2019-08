Napoli-Llorente | CorSport | Importanti novità nel pomeriggio La situazione

CorSport : l’agente di Llorente atterra a Napoli direzione Castel Volturno : È oramai tramontato il sogno Icardi per il Napoli e De Laurentiis, ma adesso non si può perdere altro tempo altrimenti si rischia di trovarsi scoperti sul fronte attacco. Ed è per questo che la società ha deciso di chiudere con Llorente. Tutto è già stato discusso: un biennale da due milioni e mezzo più ovviamente le provvigioni. Manca solo di chiudere e oggi pomeriggio è in arrivo a Capodichino Jesu Llorente, il fratello procuratore del ...

Gazzetta : il Napoli prende tempo per decidere su Llorente : Il Napoli non ha chiuso le porte a Llorente, la società non ha infatti escluso l’arrivo del calciatore, nemmeno nella remota eventualità che arrivi Icardi. Lo spagnolo, secondo la Gazzetta dello Sport, è in stand-by, il che significa che il Napoli sta facendo le sue valutazioni finali per decidere se portare a termine l’operazione. Llorente sarebbe ovviamente una riserva, ma una riserva di lusso nonostante i suoi 34 anni. I tempi ...

CorSport : Napoli - per Llorente ancora 48 ore di attesa : Il Corriere dello Sport racconta che sabato Giuntoli è andato a pranzo con Jesus, fratello-agente di Fernando Llorente. Il luogo scelto è stato il ristorante “al Giuggiolo” di viale Righi, a due passi da Coverciano. L’accordo con lo spagnolo è ormai raggiunto: biennale a due milioni e mezzo a stagione. Ma finché Icardi e James non saranno considerati definitivamente imprendibili la trattativa non sarà chiusa. Llorente ha accettato di aspettare. ...

Calciomercato Napoli - attesa tra oggi e domani la firma di Llorente : cifre e dettagli : Fernando Llorente ad un passo dal diventare un calciatore del Napoli. La firma dello svincolato attaccante spagnolo è attesa tra oggi me domani, come spiega Tuttosport. Su Llorente c’era anche l’interesse della Fiorentina, ma alla fine è stato il Napoli a spuntarla. Llorente firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni a stagione. Rinforzo importante per l’attacco già stellare del Napoli di ...

SportItalia - l'ex Juventus Llorente sarebbe vicino alla firma con il Napoli : Il mercato in questi ultimi giorni di trattative potrebbe regalare grandi acquisti: le società di vertice devono cercare di sistemare ancora le rispettive rose, ed entro il 2 settembre ci aspettiamo clamorose novità sia in tema acquisti che nelle cessioni. La Juventus ad esempio deve piazzare sul mercato alcuni esuberi, su tutti si fanno i nomi di Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere le partenze di Bentancur ed Emre Can, solo ...

CdS – Tra Napoli e Llorente esiste un patto d’onore : domani si può chiudere : Tra il Napoli e Llorente un patto d’onore: domani si potrebbe chiudere Secondo il Corriere dello Sport, domani potrebbe essere il giorno decisivo per l’acquisto di Llorente. In cima ai desideri del Napoli resta Mauro Icardi, ma in mancanza di una sua decisione sul trasferimento in azzurro lo spagnolo resta la prima alternativa. Il quotidiano sportivo rivela che domani alle 16 è previsto un appuntamento telefonico con Jesus ...

Pedullà : “Llorente-Napoli slitta - c’è una speranza per Icardi” : Pedullà: “Llorente-Napoli slitta, c’è una speranza per Icardi”. Ultimi movimenti di calciomercato per gli azzurri prima della chiusura ufficiale della sessione estiva Pedullà: “Llorente-Napoli slitta, c’è una speranza per Icardi”. A poco più di una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, e a poche ore dal debutto in campionato, il club azzurro è ancora alla ricerca dell’ ultimo ...

Il 2 settembre si chiude e non c'è più molto tempo. Mentre la Serie A è pronto al suo esordio, resta ancora poco più di una settimana prima della fine del calciomercato. E' quello che ha fatto presente il Napoli a Mauro Icardi, stanco di attendere le decisioni dell'argentino e della moglie agente Wanda Nara. Intanto gli emissari di De Laurentiis si cautelano portando avanti la trattativa con lo svincolato Fernando Llorente.

Napoli-Llorente - Il Mattino – Accordo totale con ADL : allo spagnolo 1 anno di contratto con un’opzione : Napoli-Llorente, Il Mattino scrive di un Accordo totale tra l’ attaccante spagnolo ex Juventus ed Atletico Bilbao, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis Napoli-Llorente, Il Mattino – Accordo totale con ADL: allo spagnolo 1 anno di contratto con un’opzione. A meno di dieci giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, e a poco più di quarantotto ore dal debutto in campionato a Firenze, il club ...

Gazzetta : Giuntoli incontra Llorente - ma il Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa : Il Napoli ha deciso di aspettare ancora qualche giorno Icardi, ma non significa che Giuntoli sia fermo e che la società non abbia vagliato altri calciatori per completare la rosa. Quello che manca alla formazione di Ancelotti è un innesto in attacco per dare maggiore incisività al reparto. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, lunedì Giuntoli incontrerà gli agenti di Llorente per discutere delle cifre dei dettagli, avendo già posto le basi ...

Calciomercato Napoli - Pedullà : “Llorente ha voglia di Napoli - messo in stand-by tutte le proposte”. Le novità : Calciomercato Napoli, Pedullà: “Llorente ha voglia di Napoli, messo in stand-by tutte le proposte”. Le novità Calciomercato Napoli, Pedullà: “Llorente ha voglia di Napoli, messo in stand-by tutte le proposte”. A meno di dieci giorno dalla chiusura della sessione estiva di Calciomercato, e a quarantotto ore dal debutto in campionato, il club azzurro è alla ricerca dell’ ultimo tassello da regalare a Carlo ...