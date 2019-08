Napoli | Koulibaly è di nuovo papà | è nata Nessa

Napoli - giallo attorno a Koulibaly : Sottil si lamenta per un presunto sputo del senegalese [FOTO] : Non bastavano le polemiche per le dubbie decisioni arbitrali, adesso c’è un giallo che avvolge Koulibaly. Durante Fiorentina-Napoli, anticipo serale del sabato di Serie A, sono stati parecchi gli episodi da moviola e le scelte poco convincenti del direttore di gara Massa. Ora una nuova polemica esplode. Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, si sarebbe lamentato di un presunto sputo di Kalidou Kolibaly. Fiorentina Napoli, le ...

Live FiorentinaNapoli 10 : Koulibaly sfiora il pari su corner : Per il suo debutto nel calcio italiano Rocco Commisso ha voluto concedersi un giro di campo prima della partita al Franchi contro il Napoli. Il neo proprietario della Fiorentina, rilevata dai Della Valle a giugno, ha salutato i tantissimi tifosi portando in mano una sciarpa viola, con lui anche il braccio destro Joe Barone. Il magnate italo americano che ha portato a Firenze Ribery è stato sommesso da applausi in uno stadio perlopiù colorato di ...

Icardi Napoli – Koulibaly chiama Maurito. Per l’Inter pronte due offerte : Il Corriere del Mezzogiorno scrive in merito alla trattativa Icardi-Napoli. Il Napoli sa di essere l’unico club a presentare un’offerta, con due opzioni. Icardi Napoli – Il quotidiano riporta che: “Il Napoli prova ad approfittare del varco creatosi per portare a casa Icardi che può far alzare ancora di più l’asticella all’organico a disposizione di Ancelotti. De Laurentiis ha proposto all’Inter due soluzioni: 60 ...

Serie A - le ultime dai campi : sempre a parte Cristiano Ronaldo - il Napoli rivede Ounas e Koulibaly : Juventus in campo anche a Ferragosto, all’indomani della tradizionale partitella a Villar Perosa, per continuare la preparazione al campionato e in vista dell’ultima amichevole, sabato in casa della Triestina. Tutti i giocatori hanno preso parte all’unica seduta – fa sapere il club sul proprio sito – ad eccezione di Cristiano Ronaldo, che ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento ...

Repubblica : Il Real offre James e Nacho in cambio di Koulibaly. Il Napoli dice no : L’edizione napoletana di Repubblica fa sua un’indiscrezione che proviene dalla Spagna. Precisamente da Don Balon. Il Real Madrid cerca in tutti i modi di sbarazzarsi di James Rodriguez inserendolo nelle trattative in corso. Ha provato a metterlo sul piatto per l’affare Neymar, con il Psg, ma il club francese ha rifiutato. Così ha provato a tentare il Napoli. Il club di Florentino Perez lo avrebbe offerto al Napoli, insieme a ...

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA Napoli/ Quote - Koulibaly ancora assente annunciato : PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA NAPOLI: le Quote del match. Ecco le mosse dei due allenatori in vista di questa amichevole, oggi 4 agosto 2019.

Mercato Juventus : offerta shock per Koulibaly e pazza controfferta Napoli : Mercato Juventus: come già riportato nel primo pomeriggio, la Juventus avrebbe puntato con forza il difensore del Napoli Koylibaly. La trattativa è stata annunciata da Raffaele Auriemma a Radiomarte, ma ora emergono nuovi clamorosi sviluppi. Mercato Juventus: offerta shock per Koulibaly e pazza controfferta Napoli La Juve avrebbe messo sul piatto il cartellino dell’ex Gonzalo […] More

Auriemma : “Proposta Juve : scambio Koulibaly-HIguain! La controproposta del Napoli - Dybala per…” : Auriemma sul calciomercato tra Juve e Napoli Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, la Juventus ha richiesto il difensore azzurro Kalidou Koulibaly, inserendo nell’affare Gonzalo Higuain. “La Juve ha in testa Kalidou Koulibaly, ormai da parecchio tempo, ma non essendoci clausola rescissoria, il Napoli può non venderlo e non lo venderà alla ...

CorMez : Il mercato del Napoli è legato a Pogba. Lo United torna alla carica per Koulibaly : Il mercato del Napoli s’intreccia con il destino di Paul Pogba, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il centrocampista francese è l’obiettivo del Real Madrid, che è pronto ad investire tra i 140 e i 150 milioni. Dopo l’infortunio di Asensio, Florentino Perez sta pensando di trattenere James Rodriguez a Madrid, ma intanto valuta “se acquistare un sostituto di Asensio o concretizzare l’assalto per Pogba”. Mendes non è ...

VIDEO – Francia - Koulibaly torna nel suo quartiere d’origine : accoglienza da brividi! Donne e bambini con la maglia del Napoli : Koulibaly ritorna nel quartiere d’origine Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly si sta godendo un po’ di vacanze dopo essere arivato in finale di Coppa d’Africa con il suo Senegal. Kalidou è tornato a Kellerman, suo quartiere natale in Francia dove è stato accolto da una folla di tifosi in festa per il suo ritorno. Di seguito il VIDEO Leggi anche Napoli-Pépé, Gazzetta: “Spuntano due ostacoli, ma in casa c’è un ...

Manolas : “Ho scelto Napoli perché voglio vincere - squadra forte e tecnica! La società sta prendendo giocatori di valore. Su Koulibaly - Zielinski e Ancelotti…” : Manolas a Sky Sport Kostas Manolas, neo difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il nuovo acquisto parla del mercato, della Juve e della sua scelta: “Le prime impressioni sono state positive. Ci stiamo allenando con molta intensità, sempre con la palla tra i piedi. Il Napoli è una squadra forte e tecnica, mi piace molto”. “Il gol all’esordio? Non è importante, conta ...

Accuse fidanzata Malcuit - il procuratore : “Napoli non è razzista - lo può dimostrare Koulibaly…” : “Il messaggio della fidanzata di Malcuit? Non le ho parlato, ma la situazione l’ha sistemata in fretta il club. I social sono fatti cosi’, se non vuoi rischiare di essere offeso non devi esserci perché c’è gente cattiva che si nasconde e prova sempre a farti male. Sappiamo tutti che Napoli non è razzista, il primo che può dimostrarlo è Koulibaly con tutto ciò che gli è successo“. Queste le parole di Bruno ...

Luperto a Radio Kiss Kiss Napoli : ” Manolas-Koulibaly? Spero di imparare tanto da loro” : Sebastiano Luperto, difensore del Napoli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore ha risposto alle domande sulla nuova coppia Manolas-Koulibaly: “Sulla coppia Koulibaly-Manolas: “Sarà per me motivo di crescita, cercherò di rubare i loto trucchetti e migliorare giorno dopo giorno, per arrivare ai loro livelli. Al mister piace giocare alti, per me è una cosa positiva perché a me piace ...