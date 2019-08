Nadia Toffa | le Iene contro Aldo Grasso | Grazie per la sensibilità e

Nadia Toffa - le parole della sorella Mara : "Era lei che faceva coraggio a noi" : La giornalista e conduttrice de 'Le Iene' era la più piccola di tre sorelle. Tra loro un legame profondissimo

Nadia Toffa - il ricordo della sorella Mara : "Era lei che faceva coraggio a noi" : Non si riesce a smettere di ricordarla, Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice de Le Iene scomparsa prematuramente, poche settimane fa, a causa di un tumore al cervello col quale stava combattendo da ormai due anni. A voler tornare a parlare di lei, oltre agli amici più cari e ai fan, anche la famiglia, e in particolar modo le sue sorelle. A rilasciare una lunga intervista al giornale Gente è stavolta la sorella Mara, che ha ...

“Lo ha voluto Piersilvio”. Nadia Toffa - il ricordo di Silvia Toffanin è da pelle d’oca : Silvia Toffanin ricorda Nadia Toffa, raccontando l’ultima intervista rilasciata dalla conduttrice delle Iene. Una lunga chiacchierata avvenuta negli studi di Verissimo in cui, per la prima volta. Nadia Toffa è morta martedì 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro un tumore. Non c’è giorno che non si pensi a lei che era una donna minuta ma una forza della natura. La giornalista e conduttrice de Le Iene ha lasciato un grande vuoto. Ma anche ...

L'ex fidanzato di Nadia Toffa : "Non l'ho mai lasciata sola - ho raccolto il suo ultimo desiderio" : Si chiama Massimiliano Ferrigno, il suo nome non è molto popolare eppure per Nadia Toffa è stato importante per ben 10 anni, il tempo di una lunga storia d'amore interrotta nel 2017 senza rimorsi e con un pieno d'affetto, lo stesso rimasto anche dopo la relazione come dichiarato in un'intervista concessa al settimanale DiPiù: Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che poi aveva deciso di ...

Sabrina Paravicini come Nadia Toffa/ 'Il cancro mi ha insegnato tanto' : Sabrina Paravicini come Nadia Toffa, sui social mostra i suoi capelli pronti a ricrescere e scrive: 'Il cancro mi ha insegnato tanto'

Nadia Toffa - sale a 50 mila il numero delle firme per intitolarle il reparto di oncologia dell’ospedale di Taranto : sale a 50 mila in poche ore il numero delle firme della petizione per far intitolare il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto a Nadia Toffa. Il numero è destinato a salire sulla piattaforma Change.org dopo che la “iena”, scomparsa lo scorso 13 agosto a soli 40 anni, si è a lungo battuta per i bambini malati di tumore di quelle zone. Proprio per il suo impegno sul territorio Nadia era stata nominata ...

