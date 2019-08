Milano Finanza | la trattativa Sky-Dazn subisce uno stop

Milano Finanza : la Juve apre una base operativa a Hong Kong : La Juve ntus apre una branch a Hong Kong . Lo scrive Milano Finanza . Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juve ntus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong . La volontà della Juve , ...

Milano Finanza : La Juve apre una base operativa a Hong Kong : La Juve ntus apre una branch a Hong Kong . Lo scrive Milano Finanza . Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juve ntus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong . La volontà della Juve , ...

Milano Finanza : in dirittura d’arrivo l’accordo Sky-Dazn : Secondo quanto scrive Milano Finanza , dovrebbe essere in dirittura di arrivo l’accordo di Sky con Dazn per arrivare a offrire, a breve, un canale interamente dedicato alla programmazione della piattaforma in streaming lanciata e controllata dal gruppo Perform. Il progetto prevede la creazione di un canale che comprenda il meglio della programmazione sportiva dell’Over-The-Top (Ott) guidato da Veronica Diquattro. L’Ott, oltre a tre ...

Milano Finanza : Buffon investe nelle case di lusso da affittare ai vip : Per Milano Finanza il rientro di Gianluigi Buffon in Italia, forse, era già previsto. Il portiere aveva già in mente di investire nel mercato immobiliare, secondo il quotidiano finanziario. Buffon, già azionista dell’Hotel Stella della Versilia da dieci anni e detentore del 20% di Gvg Immobiliare, si è lanciato in un altro business, quello della start up The Grand House dell’imprenditore romano Maurizio Micangeli. Un progetto che ha ...