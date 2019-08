Milan | quasi superata quota 30 mila abbonati

Milano chiude quasi piatta in linea con principali Borse europee : Piazza Affari archivia la seduta con un andamento quasi piatto in linea con la cautela delle principali Borse europee. La Borsa di Milano ha chiuso in calo con il ftse mib a -0,3% a quota 20.263,83 punti. Tra le blue chip che hanno sofferto di più: Tenaris (-3,24%), Saipem (-2,44%), Finecobank (-2,26%), Bper Banca (-2,12%). Bene invece Campari (+2,94%), Ferrari (+1,28%), Poste Italiane (+1,18%), Italgas (+1,14%). A Francoforte il Dax ha ...

Milan : non c'è ancora l'accordo per Correa - sarebbe invece quasi fatta per Leao e Duarte : Il Milan sta lavorando sul mercato sulla linea offensiva, cercando nuovi attaccanti, anche alla luce del fatto che Cutrone si starebbe dirigendo verso il Wolverhampton. Come riportato da Matteo Moretto di Sky Sport, la trattativa per Rafael Leao, portoghese nato nel 1999, sembra essere nelle sue fasi finali. Per quanto riguarda invece Angel Correa, non è stato ancora raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid, in quanto i Colchoneros continuano ...

Ddl Pillon - a Milano un finto matrimonio con catene al posto delle fedi. La protesta di Non una di meno : “Divorzio diventerà quasi impossibile” : Coriandoli, cartelli, striscioni, ma soprattutto catene al posto delle fedi. Un matrimonio celebrato sul sagrato del Duomo di Milano da un finto Pillon, con tanto di maschera. È stato il flash mob organizzato dal movimento ‘Non una di meno‘, che anche nel capoluogo lombardo ha voluto ribadire il suo no alla riforma firmata dal leghista Simone Pillon. “protesta che si va a sommare a quelle organizzate dal movimento in molte ...