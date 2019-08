MIlan e Correa lontani | l' alternativa è Everton del Gremio | probabile un cambio di modulo

Calciomercato - le ultime da Italia ed estero : MIlan tra Correa e le sirene per Kessié - Robben torna a giocare? : Le ultime trattative di Calciomercato dall’Italia e dall’estero. Alexis Sánchez giocherà prevalentemente nelle partite di Europa League e Carabao Cup con il Manchester United se non si realizzerà il suo passaggio all’Inter. Lo riferisce il prestigioso quotidiano inglese The Times, secondo cui Red Devils e nerazzurri hanno ripreso i colloqui per un potenziale accordo sul prestito, che deve essere completato entro la ...

MIlan - Boban in viaggio verso Madrid : vorrebbe provare a sbloccare l'affare Correa : Con la chiusura del mercato fissata al 2 settembre, i dirigenti del Milan stanno lavorando alacremente per mettere a disposizione di Marco Giampaolo altri rinforzi. In particolare, sembra proprio che la società rossonera voglia portare a termine alcune operazioni in attacco, soprattutto dopo la scialba prestazione in fase offensiva offerta dalla squadra lombarda domenica pomeriggio quando ha perso per 1-0 la sua prima gara della Serie A ...

Calciomercato - altro che Correa : al MIlan serve Mauro Icardi! : La partita contro l’Udinese ha mostrato tutte le lacune e i limiti del primo Milan di Giampaolo. La sconfitta contro la squadra friulana ha lasciato non pochi strascichi nella dirigenza rossonera, che starebbe pensando a come sistemare le cose in questa ultima settimana di Calciomercato. L’esigenza è quella di intervenire nel reparto offensivo. L’idea numero uno è Correa, ma la prestazione inconcludente di Piatek contro ...

Calciomercato 24 agosto : Inter - Icardi può restare. Juve - pronte 4 cessioni. MIlan-Correa - le ultimissime! : Calciomercato 24 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 24 agosto. JuveNTUS– Bianconeri chiamati a sfoltire la rosa in vista dell’ultima settimana di mercato. Perin resterà bianconero almeno fino a gennaio. Rugani si avvicina concretamente alla Roma, trattativa che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore. Da decidere e valutare il futuro di Emre […] L'articolo Calciomercato 24 agosto: Inter, Icardi può ...

Inter e MIlan - esordio in campionato in attesa dei possibili arrivi di Sanchez e Correa : Ritorna la Serie A e, dopo tanta attesa, questo weekend terrà a battesimo la 1° giornata del campionato 2019/2020. Le Milanesi sono attese da due incontri apparentemente abbordabili, ma entrambe le squadre sono ancora in pieno rodaggio, avendo cambiato tantissimo, dalla dirigenza (nel caso del Milan) all'allenatore (entrambe) oltre a diversi giocatori. Il Milan inizierà domenica 25 agosto alle ore 18.00 al 'Friuli', ospite dellìUdinese di Igor ...

Calciomercato MIlan - è Correa il botto finale del club rossonero : Calciomercato Milan – Un ultimo tassello per completare la rosa da mettere a disposizione di Giampaolo, è questa l’intenzione del Milan che ha costruito una squadra competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League e ha bisogno di un ulteriore innesto in attacco per il definitivo salto di qualità. Leao rappresenta una sicurezza e con Piatek forma una coppia di tutto ...

Correa al MIlan - operazione non a rischio : l’argentino arriverà entro il 2 settembre : La Gazzetta dello Sport è sicura: Angel Correa sarà un nuovo giocatore del Milan. Secondo la Rosea, sarebbe solo questione di giorni per l’arrivo dell’attaccante argentino in quel di Milanello. L’accordo tra i rossoneri e il giocatore è stato raggiunto circa un mese fa. A complicare le cose, finora, sono state le alte pretese dell’Atletico Madrid (che chiede 55 milioni di euro) e la mancata cessione di André Silva al ...

Calciomercato MIlan News/ Angel Correa sì - ma solo se parte Silva - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: nel mirino Angel Correa, ma prima di arrivare al calciatore dell'Atletico Madrid devono cedere André Silva.

Correa al MIlan è possibile : l’intreccio spagnolo che potrebbe sbloccare l’arrivo di Angèlito in rossonero : Il nome di Angel Correa aleggia attorno all’ambiente Milan da quasi un mese, ma la mancata cessione di André Silva al Monaco, vista la clamorosa retromarcia del club francese, ha scombinato i piani della dirigenza di via Aldo Rossi. Tuttavia, un nuovo asse di mercato tra due club spagnoli potrebbe riaprire la trattativa per portare il forte attaccante argentino in rossonero. Il recente acquisto dell’attaccante Rodrigo da parte ...

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. MIlan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

MIlan - Maldini fa il punto sul mercato rossonero : “nessuna novità per Correa - priorità alle cessioni” : Il dirigente rossonero ha fatto chiarezza sul mercato del Milan in occasione della presentazione di Leao, Duarte e Bennacer Il mercato del Milan attualmente vive una fase di stallo, si pensa maggiormente alle uscite che alle entrate, soprattutto dopo gli ultimi acquisti piazzati dal club rossonero. PRESSINPHOTO/LaPresse In occasione della presentazione ufficiale di Leao, Duarte e Bennacer, ci ha pensato Paolo Maldini a fare un po’ di ...

Calciomercato MIlan News/ Altafini : 'Leao interessante - Correa...' - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: l'ex attaccante rossonero ha parlato dell'interesse per l'obiettivo Angel Correa dell'Atletico Madrid.

MIlan - Simeone ‘blocca’ Correa? Il tecnico dell’Atletico parla di mercato - e… : Esordio in Liga per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha perso Godin e Griezmann ed ha acquistato Joao Felix. Ma il tecnico dei colchoneros avrebbe preferito che il mercato fosse già chiuso: “Mi piacerebbe – ha detto – che il mercato fosse già chiuso come in Inghilterra, sarebbe mentalmente più sano anche per concentrarci sulle partite che stanno per arrivare, invece bisogna aspettare sapendo che fino a ...