Mihajlovic dimesso dall' ospedale | venerdì in panchina contro la Spal

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale dopo aver concluso il primo ciclo di chemioterapia : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola al termine del primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia. L’allenatore del Bologna era stato ricoverato a metà luglio ed è stato dimesso “in buone condizioni generali”, spiega il policlinico.Dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola fanno ...

