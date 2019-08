Migranti : Mediterranea - 'Guardia costiera chiede assegnazione porto sicuro' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Dop nostro rifiuto di violare diritto internazionale riferendoci ad "Autorità Libiche", MRCC Roma @guardiacostiera ha assunto il coordinamento del nostro caso e chiesto "a competenti Autorità Italiane" l'assegnazione di un #portosicuro alla #MareJonio". Così su Twitte

Migranti : Mediterranea - ‘Mare Jonio nave dei bambini - ora aspettiamo porto sicuro’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “La nave dei bambini. Stamattina poco prima dell’alba abbiamo individuato un gommone con cento persone a bordo. Adesso sono con noi, sulla Mare Jonio: salve”. Lo scrive sui social Mediterranea Saving Humans. “Ventidue sono bambini, alcuni piccolissimi: naufraghi col ciuccio in bocca. 26 sono donne, di cui 8 incinte. Il gommone da cui per fortuna le abbiamo tratte era alla deriva, ...

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – L'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice ha scritto a Mediterranea Saving Humans dopo il salvataggio di un gruppo di persone. ""Questo salvataggio è l'ennesima pagina di E-vangelo che viene scritta con l'inchiostro del cuore conforme a quello di Cristo". A scriverlo su twitter è Mediterranea.

Migranti : Mediterranea - 'nell'hotspot Lampedusa situazione insostenibile' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – "Nell'hotspot di Lampedua la situazione è insostenibile". E' la denuncia di Mediterranea Saving Humans. Proprio oggi il questore Rosa Maria Iraci, parlando con l'Adnkronos, ha smentito il caos al centro d'accoglienza, denunciato anche dal sindaco Salvatore Martello. "E' una situazione è assolutamente gestita – ha detto Iraci -per quanto riguarda

Plermo, 26 ago. (AdnKronos) – "Cento persone sono state salvata dal mare e dall'inferno della #Libia dalla nave #Eleonore di Lifeline. Mentre l'UE è complice dei crimini libici, le navi della società civile riportano in mare i diritti umani e la speranza". Così, Mediterranea Saving Humans.

Migranti : Mediterranea - 'durante operazioni soccorso naufraghi terrorizzati da libici' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – "Mentre erano in corso le operazioni di soccorso da parte del rescue team di #Eleonore, una motovedetta della cosiddetta "guardia costiera libica" si è minacciosamente avvicinata al gommone, terrorizzando i naufraghi". Così sui social Mediterranea Saving Humans.

Migranti - la ong Mediterranea soccorre 101 persone al largo della Libia. Poi denuncia : “Hanno mandato in tilt i nostri radar” : La nave Eleonore, appartenente alla ong Lifeline, ha salvato 101 persone nel mar Mediterraneo, a 43 miglia dalle coste libiche di Al-Khoms. I Migranti si trovavano a bordo di un gommone che era sul punto di affondare. I naufraghi saranno soccorsi dalla nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, che si sta dirigendo verso est per dare assistenza. A comunicarlo è stata la stessa Mediterranea, su Twitter. “Mentre erano in corso le ...

Migranti - Mediterranea denuncia : “Interferenze militari mandano in tilt i nostri sistemi” : La denuncia di Mediterranea: "A causa di una intensa (e non meglio identificata) attività militare di 'jamming' cioè di deliberata interferenza sui segnali GNSS e GPS, le nostre apparecchiature di bordo non ricevono alcun messaggio e gli stessi nostri strumenti di navigazione sono mandati in tilt".Continua a leggere