Migranti | Alarm Phone | ' non dimenticheremo persone morte in mare'

Nuova strage nel Mediterraneo - Alarm Phone : “Molti Migranti morti in un naufragio in Libia” : L'organizzazione che riceve le richieste di aiuto dai migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo ha confermato che c'è stato un nuovo naufragio con molte vittime al largo della Libia: "Queste morti sono responsabilità dell'Europa".Continua a leggere

Migranti : Alarm phone - ‘temiamo il peggio per barca - speriamo siano vivi’ : Oalermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo tentato di ottenere la posizione GPS, ma i naufraghi erano nel panico e non sono riusciti a comunicarla. La barca era molto vicina alla #Libia, e non abbiamo potuto fare altro che informare le autorità in Libia e in #Italia, denuncia Alarm phone parlando della imbarcazione che sarebbe naufragata. “Temiamo che nessuno sia andato a soccorrerli. Non siamo più riusciti a comunicare con ...

Migranti : Alarm phone - ‘altro naufragio? Paura per cento persone a bordo’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Un altro naufragio nel #Mediterraneo? La notte scorsa alle 3.30 circa, siamo stati contattati da una barca al largo della #Libia, a bordo circa 100 persone. Partiti da Al Khums 3 ore prima, erano in grave pericolo. Urlavano e piangevano, dicendo che alcuni di loro erano già morti”. Così Alarm phone su Twitter.L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘altro naufragio? Paura per cento persone ...

Migranti - Alarm Phone : “Barca in pericolo con 50 persone forse respinta da guardia costiera libica. Persi i contatti” : La guardia costiera libica avrebbe respinto una “barca in pericolo” con a bordo 50 persone “tra cui 20 donne e molti bambini”. A darne notizia su Twitter è Alarm Phone, il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa. “Temiamo – si legge in un primo lancio – sia avvenuta un’altra operazione di intercettazione e respingimento da ...

Migranti : Alarm phone - ‘contattati da barca in pericolo con 50 persone a bordo’ : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Ieri siamo stati contattati da una barca in pericolo proveniente dalla #Libia. A bordo 50 persone, tra cui 20 donne e molti bambini. Dopo aver ricevuto la posizione GPS abbiamo informato le autorità di #Malta e la @guardiacostiera. Abbiamo poi perso contatto con la barca”. Così su Twitter Alarm phone.L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘contattati da barca in pericolo con 50 persone a ...

Migranti : Alarm phone - ‘altro respingimento Guardia costiera libica’ : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Temiamo che sia avvenuta un’altra operazione di intercettazione e respingimento da parte della cosiddetta Guardia costiera libica, in cooperazione con le autorità europee. Nel #Mediterraneo, stragi di massa e violazioni dei diritti umani continuano a rimanere invisibili”. E’ l’allarme lanciato su Twitter da Alarm phone.L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘altro ...

Migranti : Alarm Phone teme una strage. Open Arms propone a Italia e Spagna aerei e traghetti per il trasferimento : Testimoni parlano di oltre 100 persone a bordo di una barca capovolta davanti alla Libia. Con destinazione Maiorca o Minorca, ancora non si sa come toccheranno la terraferma i 107 salvati dalla ong catalana

Alarm Phone - "naufragio barcone in Libia"/ Si teme strage con 100 Migranti morti : Alarm Phone lancia allarme dalla Libia 'forse naufragio barca con a bordo più di 100 migranti': si teme una strage, in attesa di conferme

Migranti - Alarm Phone : “Naufragio davanti alla Libia. Barca capovolta con oltre 100 persone a bordo. Temiamo ennesima tragedia” : Un nuovo possibile naufragio che coinvolge oltre cento persone davanti alle coste della Libia. A lanciare l’allarme è stato il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa, Alarm Phone, che su Twitter parla di un’imBarcazione capovolta a largo delle coste libiche: “Naufragio nel Mediterraneo? Ieri un pescatore ci ha detto che una Barca si è capovolta al largo ...

Migranti - Alarm Phone : temiamo naufragio : 17.38 "temiamo sia avvenuta un'altra tragedia di massa", un maxi naufragio nel Mediterraneo. Così Alarm Phone, il servizio di supporto ai Migranti che si trovano in difficoltà nel tentativo di arrivare in Europa. "Un pescatore ci ha riferito di una barca capovolta davanti alle coste della Libia. Ha detto di aver salvato tre persone e di aver visto molti cadaveri. I superstiti dicono che a bordo c'erano più di 100 persone",scrive Alarm Phone, ...