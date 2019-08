Mia Facchinetti | la figlia di Alessia Marcuzzi è cresciuta | ecco com’è diventata

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Se i vip americani scelgono l’Italia come meta delle loro vacanze,che qualcuno dei nostri decide di partire per il Nuovo Continente come, ad esempio,che ha scelto di trascorrere la sua estate negli Stati Uniti. Ed è così che la bella conduttrice de “L’Isola dei Famosi” è arrivata a Los Angeles a inizio agosto con i figli Tommaso e Mia e con l’attuale marito Paolo Calabresi Marconi. Insieme hanno attraversato la California: Los Angeles – dove hanno anche incontrato Elisabetta Canalis – Monterey, San Francisco, per poi cambiare rotta e approdare nelle suggestive Isole di Turks e Caicos situate nell’oceano Atlantico dove hanno trascorso alcuni giorni in compagnia di Claudia Gerini. Poi ancora New York, la Grande Mela. Ogni tappa è stata ben documentata attraverso numerose foto pubblicate su Instagram e una delle ultime che la vede protagonista insieme alla...

