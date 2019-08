Meteo | estate ai titoli di coda | burrasca in arrivo su diverse regioni

Vacanze e Meteo - con settembre arriva la pioggia - ma l'estate non è finita : Le previsioni meteo parlano solo della presenza di qualche nuvola sul litorale ibleo e la colonnina di mercurio si manterrà nella media stagionale

Meteo - addio estate : arrivano violenti temporali e grandinate. Le città più colpite : È il più classico dei finali di stagione: l’estate sta finendo, la sera si inizia a mettere il giacchetto sopra i pantaloni corti, il fresco entra nelle nostre case. Ma è un agosto veramente assurdo quello che stanno vivendo centinaia di italiani visto che stanno per arrivare nuovi cambiamenti impensati. Già dalla metà di questa settimana subiremo l’arrivo di una nuova ondata di maltempo, con il sole che subirà un brusco stop. Ampio spazio ...

Meteo - altro che fine dell'estate : torna il caldo africano. Ma durerà solo tre giorni : Per quest'ultima settimana d'Agosto è atteso un ritorno del caldo africano sulla nostra penisola. L'anticiclone è infatti tornato, ma stavolta si tratterrà solamente per tre giorni. Dalla giornatadi oggi (26 agosto), spiega il sito 3BMeteo, lo spostamento verso i Balcani dell'aria depressionaria pro

Meteo - è ancora estate al cento per cento : fino a quando "resiste" il caldo africano : Si toccheranno i 35 gradi in ben cinque regioni, e gran caldo quasi dappertutto. da giovedì la situazione potrebbe cambiare...

Meteo - autunno in anticipo : estate addio - arrivano pioggia e venti freddi : L'autunno ormai è alle porte. Con l'arrivo imminente di settembre il Meteo e la situazione climatica cambieranno considerevolmente e già a partire dai primi giorni del...

Previsioni Meteo - l’estate entra in crisi : rovesci e temporali per 7/8 giorni [DETTAGLI e MAPPE] : I promontori stabili e caldi nordafricani che hanno contraddistinto gran parte di questa estate potrebbero essere giunti all’epilogo della loro azione. Beninteso, non stiamo dicendo che l’estate è finita, anche perché i valori di pressione, specie in prossimità del suolo, si manterranno medio-alti e non esageratamente depressi risulteranno anche quelli alle medie quote atmosferiche. Pur tuttavia, proprio in quota, una falla barica ...

Arrivederci estate : previsioni Meteo da allerta gialla sul contro esodo (ma non ovunque) : Fine settimana caratterizzato da un meteo controverso segno che la bella stagione ormai si avvia ad un lento declino. Le...

Previsioni Meteo - fine del caldo : addio estate?/ Temporali e grandine nel weekend : Previsioni meteo, fine dell'estate a partire dal prossimo weekend? grandine e Temporali al posto del grande caldo, ecco dove.

Previsioni Meteo : crisi più seria tra fine Agosto e inizio Settembre con duro colpo all’estate? [DETTAGLI] : E’ da diversi giorni che i maggiori modelli matematici mondiali propongono delle manovre abbastanza significative in termini di disturbi e anche seri alla stagione estiva. Al di là dei tempi stagionali, tutto sommato non ancora propri da declino dell’estate, un determinato e anche ostinato flusso instabile oceanico, potrebbe mettere davvero in crisi questa stagione estiva che, c’è da dire, ha dato tuttavia parecchio in ...

Previsioni Meteo : instabilità in aumento nei prossimi giorni - prima vera crisi dell’estate? [MAPPE e DETTAGLI] : Le regioni centro-meridionali e buona parte anche delle pianure del Nord, stanno soffrendo una lunga fase di siccità e, per di più, con calura persistente. A parte uno squarcio instabile più generalizzato nei giorni prima di Ferragosto, le piogge stanno latitando fortemente su buona parte del Paese. Nell’immagine sotto, è evidenziata l’anomalia pluviometrica elaborata dal NOAA sull’area mediterranea per la prima parte di ...

Meteo Italia - estate addio : temporali in arrivo. Allerta su alcune regioni : È ancora una volta un’Italia spaccata in due, divisa a metà, quella che emerge dalle previsioni Meteo di oggi. Stando a quanto riferiscono i Meteorologi, infatti, saranno previsti temporali a tratti violenti e forte pioggia al nord, in particolare Piemonte e Lombardia dove è stata emanata una nuova Allerta gialla da parte della protezione civile, e invece al sud regneranno caldo e afa, con aria molto torrida proveniente dal continente ...

Meteo - è un’estate folle. Gli esperti non hanno dubbi : succederà tra poco : Meteo folle. In arrivo caldo e forti temporali con furiose grandinate. Già da lunedì 19 agosto i termometri inizieranno la loro scalata verso l’alto, toccando subito punte di tutto rispetto su Sardegna, Sicilia e sulle regioni centrali tirreniche, in un contesto stabile e soleggiato. Tuttavia, la fase più acuta del caldo si toccherà tra martedì 20 e giovedì 22, quando tutto il Centro-Sud e le Isole maggiori saranno interessate da un caldo ...

Meteo - finita la bella estate. Torna il caldo africano : afa e temperature di fuoco - chi si salva : L'estate "perfetta" durerà il tempo di un weekend, poi torneranno l'afa e caldo africano. L'anticiclone delle Azzorre manterrà le temperature gradevoli e sostenibili ancora per qualche giorno, spiega il sito 3BMeteo, ma tra la fine della settimana e l'inizio della prossima si sentiranno gli effetti