Memorie di una geisha | cast | trama e curiosità sul film diretto da Rob Marshall

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Mercoledì 28 agosto, in prima serata dalle 21.35 in poi su TV8, va in ondadi unadel 2005 ma ambientato nella prima metà del 900.di una: trailerdi una: laAmbientato in un mondo esotico e misterioso quale solo il Giappone sa essere (persino oggi, a molti anni di distanza dall’epoca in cui è ambientato il),di unaha inizio nel paese del Sol Levante negli anni in mezzo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è una bambina, Chiyo, che viene strappata alla sua famiglia rimasta senza mezzi, per lavorare come serva nella casa di una. Nonostante i problemi che le creano le altre inquiline della casa nonché i soprusi e le angherie che subisce negli anni della formazione, la ragazza sboccia e diventa la leggendariaSayuri. Ma anche dopo essere riuscita a conquistarsi la ...

iordyfox : RT @BooksPrincess: @DottOlivieri Un tempo Bologna era una città sull'acqua. Il progressivo abbassamento ha portato tutto nel sottosuolo. Or… - AnnamariaGalav2 : RT @BooksPrincess: @DottOlivieri Un tempo Bologna era una città sull'acqua. Il progressivo abbassamento ha portato tutto nel sottosuolo. Or… - BooksPrincess : @DottOlivieri Un tempo Bologna era una città sull'acqua. Il progressivo abbassamento ha portato tutto nel sottosuol… -