Meloni al Quirinale | “Scendiamo in piazza” La giornalista Fusani | “Non le sembra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “Non ne abbiamo parlato con Mattarella, ma comunichiamo che se si formerà il governo M5s-Pd scenderemo in piazza”. Ad annunciarlo, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Non leun po’ troppo dirlo dalla sala del?” le ha chiesto ladi Tiscali, Claudia. “Non so quando avete deciso che sia una cosa eversiva. È previsto dalla Costituzione” è stata la replica di. L'articoloal: “Scendiamo in piazza”. La: “Non leeccessivo?”. E lei replica così proviene da Il Fatto Quotidiano.

you_trend : #Quirinale - #Consultazioni: Meloni (FdI) 'Abbiamo ribadito la nostra posizione, chiara e semplice: l'unico sbocco… - you_trend : #Quirinale - #Consultazioni: Meloni (FdI) 'Un Governo fatto da forze che si sono candidate dicendo agli italiani ch… - SkyTG24 : #UltimOra #Consultazioni al #Quirinale, #Meloni: per #FdI unica via è il ritorno alle urne. #Canale50… -