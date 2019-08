Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Sergioha: sarà Giuseppeil premier incaricato di tentare di formare il governo sostenuto da M5s e Pd. Al termine di due giri di consultazioni, seguiti alla crisi innescata da Matteo Salvini e culminata con le dimissioni di, il Capo dello Stato ha ascoltato le posizioni dei partiti, con un atteggiamento che nei giorni scorsi il Colle aveva definito notarile, e ha tratto le sue conclusioni, affidate a un comunicato letto dal consigliere per l'informazione. Il tentativo giallo-rosso può partire, i partiti hanno dato garanzie di voler dar vita a un programma coeso e dunque da domani alle 9,30 il premier dimissionario sarà reincaricato per dar vita a un nuovo esecutivo. Il nodo irrisolto del vicepremier Al Capo dello Stato non sono sfuggite le divergenze che ancora si registrano tra Pd e M5s e che si materializzano simbolicamente nel braccio di ...

gabrieligm : Sono completamente d’accordo con la linea del Quirinale. Il M5S non può dare al Governo un “sì” condizionato dal vo… - fisco24_info : Mattarella ha deciso. Conte convocato al Quirinale: Sergio Mattarella ha deciso: sarà Giuseppe Conte il premier inc… - gianpiero1965 : @Angie35613025 @vfeltri Sì, ma non è che il voto su Rousseau lo si può fare dopo che Mattarella ha deciso di dare u… -