Marica Pellegrinelli esce allo scoperto con Charley Vezza

Marica Pellegrinelli bacia Charley Vezza (ma è in pace con Eros Ramazzotti) : Eros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio ...

Marica Pellegrinelli paparazzata in bikini : corpo perfetto e lato B di marmo : Sono giorni ‘di fuoco’ per il gossip nostrano: è arrivata la conferma della relazione tra la bellissima Marica Pellegrinelli e l’imprenditore Charley Vezza. I rumor, in realtà, si rincorrevano da settimane. Già poco dopo la notizia della fine del matrimonio della modella con Eros Ramazzotti si vociferava che la Pellegrinelli avesse già voltato pagina con Vezza e ora non ci sono più dubbi. A due mesi dal comunicato ufficiale in cui la modella e ...

Marica Pellegrinelli bacia Charley Vezzam (ma è in pace con Eros Ramazzotti) : Eros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio TullioEros Ramazzotti e famiglia, buon compleanno Gabrio ...

Eros Ramazzotti vede la foto del bacio tra la ex Marica Pellegrinelli e Charley Vezza : ecco la sua reazione : Il settimanale “Chi” ha immortalato un bacio tra Marica Pellegrinelli e il rampollo Charley Vezza: le immagini, hanno iniziato a circolare sui social prima dell’uscita del giornale in edicola e non sono sfuggite al suo ex, Eros Ramazzotti. Sul suo profilo Instagram infatti, è apparsa una sua foto in primo piano con un sorriso sornione e il commento beffardo “Dichi a me???”, che tradotto dal dialetto romanesco ...

Chi è Charley Vezza - il nuovo amore di Marica Pellegrinelli e boss di Gufram : Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, durato cinque anni, con cui ha avuto due figli, Marica Pellegrinelli ha un nuovo amore: l’imprenditore Charley Vezza, attivo nel settore del design e patron dello storico marchio Gufram. I due sono stati pizzicati insieme a Ibiza mentre si scambiavano dolci effusioni durante una tipica fuga romantica da coppietta innamorata ma già qualche settimana fa Massimo Boldi aveva dichiarato di sapere ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - baci a Ibiza/ Foto - Dandolo 'L'avevo detto..' : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza non si nascondono più: le Foto dei baci a Ibiza, pubblicate dal settimanale Chi, confermano la relazione

Eros Ramazzotti - Marica Pellegrinelli bacia a Ibiza la nuova fiamma Charley Vezza : Marica Pellegrinelli dimentica l’ex Eros Ramazzotti con baci affettuosi a Ibiza. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, le prime immagini della vacanza d’amore che Marica Pellegrinelli ha trascorso a Ibiza con l’imprenditore Charley Vezza. A due mesi dal comunicato ufficiale nel quale la modella ed Eros Ramazzotti hanno ufficializzato la loro separazione, Marica ha deciso di ...

Marica Pellegrinelli - bacia l’uomo per cui ha perso la testa dopo Ramazzotti : Marica Pellegrinelli dimentica l’ex Eros Ramazzotti con baci affettuosi a Ibiza. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, le prime immagini della vacanza d’amore che Marica Pellegrinelli ha trascorso a Ibiza con l’imprenditore Charley Vezza. A due mesi dal comunicato ufficiale nel quale la modella ed Eros Ramazzotti hanno ufficializzato la loro separazione, Marica ha deciso di ...

Il bacio tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza a due mesi dalla separazione da Eros Ramazzotti : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza stanno insieme, adesso è ufficiale. Il settimanale Chi ha fotografato i due mentre si scambiano un bacio a Ibiza, il primo mai ripreso dai fotografi. Lo scatto arriva a circa due mesi dalla separazione da Eros Ramazzotti, ex marito della modella. Il loro matrimonio è durato 10 anni.Continua a leggere

“Povero Eros”. Marica Pellegrinelli - la foto (bomba) con il nuovo fidanzato fa esplodere l’ira dei fan : Per chi sperava che tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti ci sarebbe stato un ritorno di fiamma, la notizia in questione sarà una grossa delusione. Già, perché le ultime immagini che circolano non fanno che confermare quel che si dice ormai da tempo. Ovvero che Marica Pellegrinelli abbia un altro. E se qualche giorno fa si è fatta fotografare in sua compagnia (insieme però ad altra gente), stavolta le cose stanno diversamente. L’ex moglie ...

Scatta il bacio fra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. L’ex di Eros è di nuovo in amore : Fino a qualche ora fa si trattava di un semplice, finalmente con le foto che sono state pubblicata sul settimanale Chi, si alza il velo sulla relazione di Marica Pellegrinelli con il bel Charley Vezza. Sul settimanale di gossip Scatta il bacio e, con una foto pubblicata in copertina, si mette a tacere un rumor che in rete serpeggiava da un po’ di tempo. Ora c’è la conferma.\\ Le prime immagini mostrano una vacanza di sole, cuore e amore che ...

Marica Pellegrinelli baci in pubblico con Charley Vezza : Marica Pellegrinelli baci affettuosamente a Ibiza il suo nuovo amore. Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva, le prime immagini della vacanza d’amore che Marica Pellegrinelli ha trascorso a Ibiza con l’imprenditore Charley Vezza. A due mesi dal comunicato ufficiale nel quale la modella ed Eros Ramazzotti hanno ufficializzato la loro separazione, Marica ha deciso di vivere alla luce del sole la relazione con il giovane ...

Il bacio tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza a due mesi dal divorzio da Eros Ramazzotti : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza stanno insieme, adesso è ufficiale. Il settimanale Chi ha fotografato i due mentre si scambiano un bacio a Ibiza, il primo mai ripreso dai fotografi. Lo scatto arriva a circa due mesi dalla separazione da Eros Ramazzotti, ex marito della modella. Il loro matrimonio è durato 10 anni.

Marica Pellegrinelli dopo l’addio a Eros : il bacio con Charley Vezza : Marica Pellegrinelli bacia Charley Vezza dopo l’addio a Eros Ramazzotti La seprazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è stata uno degli argomenti più discussi di questa calda estate, arrivata dopo dieci anni di matrimonio. Le voci insistenti che si sono susseguite all’annuncio della rottura hanno trovato conferma in una foto pubblicata dal nuovo numero di Chi: Marica Pellegrinelli bacia Charley Vezza. La modella è uscita ...