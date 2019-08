Mare Jonio salva 100 migranti 22 bambini Salvini | Toninelli e Trenta vietano l' ingresso

La Mare Jonio recupera 100 migranti : Mattarella convoca Conte al Quirinale domani alle 9.30. Oggi si è concluso il secondo giro di consultazioni dopo che i maggiori gruppi parlamentari hanno incontrato il presidente della Repubblica. Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, concluso il colloquio col Capo dello stato, ha

Migranti - Salvini firma divieto d'ingresso per Mare Jonio. Mediterranea : «Hanno paura di 22 bambini» : E' stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea saving humans che questa...

Migranti : Guardia costiera - ‘non coordiniamo noi evento Sar nave Mare Jonio’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “In merito alle dichiarazioni della Ong Mediterranea Saving Humans, circa l’assunzione di questo Imrcc del coordinamento dell’operazione di soccorso effettuata questa mattina dalla nave Mare Ionio, si precisa che questo Imrcc non ha mai assunto il coordinamento dell’evento Sar in parola, in quanto avvenuto in acque di responsabilità Sar libiche”. E’ quanto si legge in una ...

Matteo Salvini ha vietato l’ingresso in Italia alla nave Mare Jonio - scrive ANSA : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – ancora in carica finché non si insedierà un nuovo governo – ha firmato un decreto per vietare l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque Italiane della nave Mare Jonio, del progetto umanitario Mediterranea.

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per Mare Jonio : a bordo ci sono 28 bambini : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea Saving Humans, ribattezzata "la nave dei bambini" dal momento che tra i quasi profughi a bordo almeno 28 sono minori, tra cui molti di età inferiore ai 10 anni.Continua a leggere

Migranti - Mare Jonio soccorre gommone con 100 persone : a bordo 22 bambini sotto 10 anni. Salvini firma divieto d’ingresso : L’equipaggio a bordo della Mare Jonio ha ribattezzato l’imbarcazione “la nave dei bambini”, dopo che alle 8.35 del 28 agosto ha svolto un’operazione di salvataggio che ha portato a bordo “circa cento persone tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori“, come hanno scritto su Twitter i responsabili della ong. Il gommone a bordo del quale si trovavano, ...

Migranti : Orlando - ‘gratitudine per Mare Jonio’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Con gratitudine, con ammirazione per la ulteriore conferma di impegno per il rispetto di diritti umani e in piena condivisione espressa dalla bandiera di Palermo sulla Mare Ionio”. Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo il salvataggio dei Migranti, tra cui 22 bimbi e 26 donne, su un gommone.L'articolo Migranti: Orlando, ‘gratitudine per Mare Jonio’ sembra essere il ...

Migranti : Mediterranea - ‘Mare Jonio nave dei bambini - ora aspettiamo porto sicuro’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “La nave dei bambini. Stamattina poco prima dell’alba abbiamo individuato un gommone con cento persone a bordo. Adesso sono con noi, sulla Mare Jonio: salve”. Lo scrive sui social Mediterranea Saving Humans. “Ventidue sono bambini, alcuni piccolissimi: naufraghi col ciuccio in bocca. 26 sono donne, di cui 8 incinte. Il gommone da cui per fortuna le abbiamo tratte era alla deriva, ...

Migranti : Sami (Unhcr) - 'che fine avrebbero fatto i bimbi senza intervento Mare Jonio?' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Che fine avrebbero fatto i 28 bambini, 26 donne, 8 in gravidanza senza Mediterranea? Sono almeno 900 le vite perse nel Mediterraneo quest'anno. Tragedie che verrebbero evitate se si smettesse di strumentalizzare l'azione umanitaria a fini politici". Lo scrive su Twitt

Migranti - la nave Mare Jonio salva il “gommone dei bambini” e con 8 donne incinte : Segni delle torture subite in Libia sui 98 Migranti soccorsi dalla ong Mediterranea, fra cui 30 minori. A bordo attendono indicazioni dal Centro di coordinamento marittimo italiano