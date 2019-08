Maratona Mentana | Di Maio e la scatoletta di tonno | quando la pubblicità si fa ' satira'

Crisi di Governo - le dirette di mercoledì 28 agosto 2019 : MaratonaMentana e Giorgino no-stop per il gran finale : Fase decisiva (ancora) per la Crisi di Governo che martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 vede un nuovo doppio giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito come sempre in diretta tv.prosegui la letturaCrisi di Governo, le dirette di mercoledì 28 agosto 2019: MaratonaMentana e Giorgino no-stop per il gran finale pubblicato su TVBlog.it 28 agosto 2019 18:00.

Crisi di Governo - variazioni palinsesto : Superquark anticipato al martedì - doppia MaratonaMentana e Giorgino no-stop per il gran finale : Fase decisiva (ancora) per la Crisi di Governo che martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 vede un nuovo doppio giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito come sempre in diretta tv.prosegui la letturaCrisi di Governo, variazioni palinsesto: Superquark anticipato al martedì, doppia MaratonaMentana e Giorgino no-stop per il gran finale pubblicato su TVBlog.it 28 agosto 2019 18:00.

TgLa7 - problemi d'audio nei collegamenti prima della Maratona Mentana : Nella giornata più importante per la politica italiana che potrebbe segnare una svolta sulla crisi di governo, la #MaratonaMentana scalpita per una nuova no-stop in onda dalle 14 alle 20:30 (compreso del notiziario delle ore 20).prima della nuova corsa però c'è l'edizione delle 13:30 quest'oggi condotta da Cristina Fantoni che si è ritrovata in mezzo 'gli ostacoli prima della gara' con una serie di problemi tecnici d'audio dall'inizio del ...

Ascolti TV | Martedì 27 agosto 2019. Windstorm 13.6% - Superquark 9.9%. Maratona Mentana 7.3% : Windstorm Nella serata di ieri, Martedì 27 agosto 2019, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.624.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5 Windstorm – Liberi nel Vento ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 per gli Europei femminili di Pallavolo Italia-Slovenia ha interessato 1.432.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.262.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 ...

Crisi di Governo - le dirette del 28 agosto 2019 : continua la MaratonaMentana - Giorgino no-stop per il gran finale : Fase decisiva (ancora) per la Crisi di Governo che martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 vede un nuovo doppio giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito come sempre in diretta tv.prosegui la letturaCrisi di Governo, le dirette del 28 agosto 2019: continua la MaratonaMentana, Giorgino no-stop per il gran finale pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2019 19:30.

Governo PD-M5S : 'Maratona Mentana' anticipa richiesta di moral suasion dem a Mattarella : La maratona di Enrico Mentana è diventata una sorta di cult per chi segue con interesse le vicende della politica e non solo. La trasmissione che, nelle fasi più calde per l'Italia, regala diverse ore di diretta agli italiani su La 7 rappresenta un momento in cui spesso vengono anche svelati retroscena importanti rispetto a quelli che potrebbero essere i risvolti politici del Paese. Ed in una fase delicata come questa vengono a galla due ...

Maratona Mentana come i Mondiali : maxi-schermo per seguire lo speciale crisi di governo a Bari : Un maxi-schermo allestito per l’occasione e “Maratona Mentana” sulla crisi di governo che diventa come i Mondiali di calcio. A Bari un gruppo di studenti universitari frequentatori dell’aula studio del palazzo ex Poste in piazza Cesare Battisti hanno deciso di organizzare la visione collettiva dello speciale di La7 in programma per martedì 20 agosto alle 14.15, in occasione del dibattito parlamentare al quale ...

Bari - la crisi di governo come una partita : maxischermo per seguire Maratona Mentana : L'appuntamento degli studenti è alle 14.15 nell'aula studio del palazzo ex Poste. "Siamo qui ogni giorno anche in estate e abbiamo deciso di seguire il dibattito sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte"

Crisi di Governo - MaratonaMentana per le comunicazioni del premier Conte : La Crisi di Governo aperta da Matteo Salvini a inizio agosto sta assumendo contorni farseschi e politicamente confusi: a dare la misura dell'importanza - e della gravità - del momento ci pensa la MaratonaMentana prevista per domani, martedì 20 agosto, per seguire da vicino le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato.prosegui la letturaCrisi di Governo, MaratonaMentana per le comunicazioni del premier Conte pubblicato su TVBlog.it 19 ...

Crisi di Governo 2019 - annunciata la prima #MaratonaMentana : Il TgLa7 scende in campo per seguire da vicino gli sviluppi della Crisi di Governo con uno speciale in onda domani, martedì 13 agosto, dalle 17.30. Ad annunciarlo via Twitter è stata Gaia Tortora, che ha usato anche l'ormai celeberrimo hashtag #MaratonaMentana. E il direttore Mentana ci sarà: dopo aver ironizzato sulla 'tensione' per l'incontro dei capigruppo con uno scatto che lo immortalava pacificamente al mare, ha finito per 'capitolare', ...