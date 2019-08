Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo - che il 30 agosto parteciperà a La Piazza (la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi), spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it i motivi della dura opposizione del partito... Segui su affaritaliani.it

FratellidItaIia : RT @Affaritaliani: 'Mano straniera dietro il governo Pd-5S, sudditanza a Parigi-Berlino' - Affaritaliani : 'Mano straniera dietro il governo Pd-5S, sudditanza a Parigi-Berlino' - PK80648446 : RT @Ferula18: Ci incontreremo per caso,con un libro in mano,lasciando il posto in bus ad una straniera incinta,sorridendo ad un bimbo Rom,r… -