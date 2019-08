Manchester United | i tifosi iniziano la contestazione | “Pogba out”

Calciomercato Inter - prosegue la trattativa con il Manchester United per Sanchez : resta il nodo ingaggio : Le due società stanno trattando sulle modalità di pagamento dell’ingaggio del cileno, che guadagna dodici milioni a stagione Bisogna ancora lavorare per chiudere l’operazione Alexis Sanchez, giocatore cileno inseguito dall’Inter. Il club nerazzurro e il Manchester United hanno avuto nuovi contatti nelle ultime ore, grazie ai quali è stato compiuto qualche passo avanti nella trattativa senza però che si giungesse alla ...

Manchester United - previsto un incontro con Twitter : si discuterà del caso Pogba : Per trovare una soluzione all’ondata di razzismo sui social nei confronti dei calciatori, Twitter ha annunciato che incontrerà il Manchester United. Proprio la stella dei Red Devils, Paul Pogba, è stato infatti bersaglio di insulti razzisti dopo aver sbagliato un rigore nel match di campionato contro il Wolverhampton di lunedì sera finito 1-1. Il centrocampista francese è il terzo giocatore ad essere oggetto di insulti a sfondo ...

Inter : il Manchester United vorrebbe 2-3 milioni d'indennizzo per lasciar partire Sanchez : Il matrimonio tra l'Inter e Alexis Sanchez non dovrebbe essere in discussione, anche se in queste ore sarebbe arrivata un'ultima richiesta da parte del Manchester United, fondamentale per ufficializzare il trasferimento dell'attaccante cileno alla società milanese. Nella giornata di ieri, 20 agosto, durante una lunga riunione durata circa quattro ore tra il manager del giocatore sudamericano (che sta ricoprendo anche il ruolo di Intermediario ...

Manchester United - Solskjaer stufo degli errori di Pogba : si cambia rigorista : Quello sbagliato contro il Wolverhampton potrebbe essere stato l’ultimo rigore calciato da Paul Pogba con la maglia del Manchester United. Secondo il “The Sun”, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer avrebbe deciso di promuovere Marcus Rashford a rigorista dei Red Devils, anche per evitare in futuro altre sceneggiate: contro i Wolves sia Pogba che l’attaccante inglese avrebbero voluto calciare dagli undici metri, alla fine ...

Manchester United - niente più rigori per Pogba dopo l’errore con i Wolves : Solskjaer promuove Rashford : L’allenatore dei Red Devils ha deciso di affidare a Rashford i rigori dopo l’ennesimo errore di Pogba arrivato contro il Wolverhampton Paul Pogba potrebbe aver perso la possibilità di calciare i rigori al Manchester United, l’ennesimo errore commesso contro il Wolverhampton dovrebbe costare caro al centrocampista francese. Stando a quanto riferito dal Sun, Solskjaer avrebbe deciso di promuovere come primo rigorista Marcus ...

Calciomercato Inter - oggi può essere il giorno di Alexis Sanchez : manca il via libera del Manchester United : Il club inglese deve ancora accettare definitivamente l’offerta dell’Inter, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la fumata bianca Il giorno dell’arrivo di Alexis Sanchez all’Inter potrebbe essere oggi, la trattativa con il Manchester United prosegue senza sosta con l’obiettivo di giungere alla fumata bianca il prima possibile. Alexis Sanchez – Pa/LaPresse manca al momento l’ok della società ...

Dall’Inghilterra : Llorente andrà al Manchester United : Fernando Llorente avrebbe un accordo di massima col Napoli che continua a inseguire Icardi. Dall’Inghilterra, intanto, TeamTalk riporta che lo spagnolo – oggi svincolato dopo due anni trascorsi al Tottenham – sarebbe invece intenzionato a rimanere in Premier League e ad accettare l’offerta del Manchester United che dopo aver perso Lukaku si appresta a fare a meno anche di Sanchez. Entrambi finiti all’Inter. Anche se ...

Pogba - vergognose offese razziste dopo il rigore sbagliato : la nota del Manchester United : Il centrocampista Paul Pogba è stato protagonista in negativo nel match di Premier League tra Wolves e Manchester United, il francese ha sbagliato un calcio di rigore sul punteggio di 1-1. Via social sono arrivati vergognosi insulti razzisti nei confronti dell’ex calciatore della Juventus, la denuncia è arrivata direttamente dai Red Devils. “Siamo disgustati da quei commenti – la reazione dello United – e li ...

Calciomercato Inter – Nella notte risvolti positivi per Sanchez : intesa raggiunta col Manchester United : Inter-Manchester United: Nella notte raggiunta l’intesa per Sanchez Da giorni non si fa altro che parlare della trattativa in corso tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Dopo aver visto sfumare l’affare Dzeko, la società nerazzurra si è subito messa all’opera per fornire ad Antonio Conte un nuovo valido calciatore, identificato nel cileno del Manchester United. Secondo l’Adnkronos sembra che Nella notte ...

Wolverhampton-Manchester United 1-1 - Pogba sbaglia un rigore : indicazioni importanti per il Torino [FOTO] : PREMIER LEAGUE – Termina in parità Wolverhampton-Manchester United, il Monday Night in Premier League. Al Molineaux la squadra di Solskjaer non va oltre l’1-1 con Pogba che sbaglia un calcio di rigore. Primo tempo appannaggio del Manchester United. I Red Devils giocano meglio, ma non riescono a creare pericoli fino al 27′. Alla prima occasione lo United passa. Rashford pesca Martial, che dal limite dell’area ...

Manchester United - Solskjaer si stufa : “Mi chiedete sempre di Pogba” - e svela il futuro : “Fate sempre la stessa domanda su Paul, non c’è conferenza stampa in cui non debba rispondere a una domanda su di lui. Io non ho dubbi, per me resta“. Ole Gunnar Solskjaer si stufa e dice la sua. Stanco di sentir parlare ad ogni conferenza del futuro di Paul Pogba, l’allenatore del Manchester United svela cosa secondo lui farà il centrocampista francese.L'articolo Manchester United, Solskjaer si stufa: “Mi ...

Wolverhampton-Manchester United : gara in esclusiva su Sky Sport : Si conclude questa sera la seconda giornata di Premier League con un “Monday Night” davvero interessante: il Wolwerhampton, la nuova squadra di Patrick Cutrone e prossima avversaria del Torino nel playoff di Europa League che stabilirà chi accederà alla fase a gironi della competizione, ospita il Manchester United. Per i Red Devils c’è la possibilità […] L'articolo Wolverhampton-Manchester United: gara in esclusiva su Sky ...

Manchester City - Guardiola : “Tutte candidate al titolo - anche Chelsea - United ed Arsenal” : Qualche giorno fa, ironicamente, José Mourinho disse che, tra le candidate al titolo di Premier League, ci fossero anche il Manchester City e la seconda squadra del Manchester City. Incalzato a tal proposito il tecnico Pep Guardiola, ha detto la sua sulle possibile concorrenti alla vittoria del campionato inglese. “Sono rimasto davvero impressionato dal Chelsea visto contro United e Liverpool. Non ha vinto ma sono rimasto sorpreso da ...

Manchester United - apertura di Solskjaer a Sanchez : “Vuole fare parte del club” : “Alexis è un professionista e lavora sodo ogni giorno, lui vuol far parte del club. Non è stato retrocesso nelle riserve. Fa parte della nostra squadra ed è un ottimo giocatore. E potrebbe giocare molte più partite di quanto ci si aspetti. E’ indietro un paio di settimane rispetto al resto del gruppo, ma vicino a farne parte“. L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, non chiude le porte ad Alexis ...