Maltempo | temporali a Milano | attivato monitoraggio Seveso e Lambro

Previsioni meteo - Maltempo e bombe d'acqua/ Allerta gialla in 4 regioni per temporali : Previsioni meteo, maltempo e bombe d'acqua: Allerta gialla della protezione civile in quattro regioni, forti temporali già in atto

Maltempo : temporali e grandine in arrivo. Ecco le regioni a rischio : Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti meridionali associate a un’intrusione di aria più fresca sul Piemonte potranno dar luogo dalla serata di oggi a manifestazioni temporalesche localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni ...

Maltempo : temporali e grandine in arrivo - l’elenco delle regioni a rischio allerta : Maltempo con temporali, fulmini e raffiche di vento sulle regioni Centro Settentrionali, si abbatterà da stasera, dopo aver messo in ginocchio la Spagna. La protezione civile ha diramato per domani, mercoledì 28 agosto, allerta gialla in quattro regioni, e cioè Sardegna, Piemonte, Umbria e Marche ma pioggia è attesa anche altrove: ecco dove.Continua a leggere

Previsioni Meteo - giornata di Maltempo e temporali su molte regioni : allerta nubifragi e grandine [DETTAGLI e MAPPE] : Si è aperta, oramai, una ferita barica sul Mediterraneo centrale a opera di una “goccia fresca” in quota penetrata nel campo anticiclonico, la cui azione potrebbe essere piuttosto insistente proprio per la difficoltà di spostamento della “goccia” stessa circondata dall’alta pressione. Anche per oggi, una semi-stazionaria circolazione ciclonica, seppure blanda, con perno tra la Sardegna e l’alto Tirreno, ...

Maltempo - violenti temporali pomeridiani : la Sicilia è la Regione più colpita - il nowcasting di MeteoWeb : Si è fatta più accesa l’instabili in queste ore pomeridiane, come d’altronde era ovvio a causa di più energia in gioco in presenza delle ore più calde. Tanti focolai temporaleschi in azione, ma vediamo quelli più insidiosi e le aree più coinvolte. Partiamo dalla Sicilia dove sin dal primo pomeriggio si sono sviluppati cumulonembi a sviluppo verticale importantei con i primi temporali sul Siracusano, aree interne del Ragusano, poi ...

Maltempo - temporali Nord Italia : fulmini causano diversi roghi in fienili - in fiamme 200 quintali paglia : Forte Maltempo ieri sera al Nord Italia, che hanno causato disagi. I violenti temporali e i conseguenti fulmini hanno provocato diversi danni scatenando incendi in fienili in particolare nel Riminese e nell’Anconano. Nel Riminese un fulmine ha causato un violento incendio in un fienile: immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in un’azienda agricola in località San Martino in Riparotta poco ...

Maltempo Umbria - forti temporali - alberi caduti e incendiati dai fulmini : numerosi interventi dei Vigili del Fuoco : Il Maltempo si sta abbattendo con forti temporali in varie zone dell’Umbria: alberi caduti e incendiati a causa dei fulmini soprattutto nelle zone di Perugia, del Folignate e dell’Assisano. Decine le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco che stanno impegnati con tutto il personale a disposizione. I Vigili del Fuoco segnalano le località maggiormente interessate dal Maltempo: il parco di Sant’Anna a Perugia, Foligno, ...

Maltempo in arrivo : temporali - nubifragi - grandine. Allerta meteo in più regioni : l tempo sul nostro Paese sta cambiando gradualmente e il gran caldo africano a breve sarà solo un ricordo. I temporali stanno diventando sempre più frequenti e nel weekend molte regioni verranno interessate da tuoni, fulmini e grandinate. Aria più fresca dall’Atlantico comincia a minare la stagione estiva che nella prossima settimana entrerà in crisi. Il team del sito www.iLmeteo.it avvisa che sebbene i valori di pressione saranno elevati sul ...

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo e temporali fino a domani : Dopo settimane di Allerta incendi oggi scatta in Sardegna un nuovo bollettino Meteo, ma stavolta a fare paura non e’ il fuoco ma la pioggia e i forti temporali di fine estate. La protezione civile ha, infatti, emanato un avviso con codice giallo sino alle 14 di venerdi’ 23 per rischio idrogeologico (criticita’ ordinaria) sulla Sardegna nord orientale, in particolare nel Logudoro e Gallura. Secondo il servizio Meteo ...

Allerta Meteo Toscana : Maltempo e temporali nelle prossime ore : La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo dalle 13 alle 21 di oggi per rovesci e temporali sulle zone centromeridionali della Toscana. E’ stato emesso poi un nuovo codice giallo per domani, venerdì 23, dalle 9 alle 21. Lo segnala la Regione Toscana. Dopo un temporaneo miglioramento nella nottata, infatti, una nuova perturbazione interesserà tutta la Toscana, a eccezione della costa grossetana e ...

Maltempo : in arrivo temporali e nubifragi - l’elenco delle regioni a rischio allerta : Il Maltempo che si è abbattuto su Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta continuerà anche domani, venerdì 23 agosto, quando arriverà anche in Toscana ed Emilia Romagna, dove è prevista allerta della protezione civile. Attenzione anche a Lazio, Campania e Isole, dove anche le temperature saranno in diminuzione.Continua a leggere

Maltempo - pioggia e temporali in arrivo anche al Centro : addio al caldo intenso : Il ribaltone meteo di metà settimana è in agguato, il Maltempo nelle prossime ore farà sentire i suoi effetti sull'Italia in particolare su Alpi, prealpi, Appennino Centro meridionale e Toscana. L'instabilità riguarderà in realtà un po' tutta la Penisola. Come conseguenza le temperature scenderanno anche di quattro cinque gradi.Continua a leggere

Il Nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali sul Piemonte - Maltempo in alta Lombardia in serata [DETTAGLI E MAPPE] : Dopo i rovesci e temporali di ieri e anche della notte trascorsa su diverse aree alpine pre-alpine e di pianura del Nord, la giornata odierna è trascorsa con una fenomenologia più blanda ed essenzialmente limitata agli estremi settori alpini di confine. Ma, com’era anche nelle previsioni, è tornata ad accendersi l’instabilità in queste ore pomeridiane. L’area interessata è ancora circoscritta, essenzialmente al Piemonte ...

Torna il Maltempo sull’Italia - da giovedì temporali e temperature in calo : Dopo il picco di calore, quando in alcune zone del Paese si raggiungeranno i 36-37 gradi, gli italiani faranno i conti di nuovo col maltempo da giovedì quando assisteremo ad un graduale peggioramento a partire dal Centronord e in estensione fino al sud. Il maltempo sarà caratterizzato da fenomeni molto localizzati ma molto intensi.Continua a leggere