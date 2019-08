Maltempo Sardegna | solo oggi 14 mila fulmini hanno colpito la regione | primato europeo

Allerta Meteo : rischio di grave Maltempo in Sardegna con possibili fenomeni violenti e danni [DETTAGLI E MAPPE] : Un vortice instabile molto insidioso ha già nelle grinfie la Sardegna. Il nucleo vorticoso di matrice atlantica e proveniente dalla Spagna si è già portato con il minimo depressionario a Ovest dell’isola e, da lì, sta generando intensi nuclei temporaleschi in azione su molti settori occidentali sardi. Attenzione, perché si tratta di una struttura depressionaria di significativo spessore e agente in uno stato termico nei bassi strati ...

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo e temporali fino a domani : Dopo settimane di Allerta incendi oggi scatta in Sardegna un nuovo bollettino Meteo, ma stavolta a fare paura non e’ il fuoco ma la pioggia e i forti temporali di fine estate. La protezione civile ha, infatti, emanato un avviso con codice giallo sino alle 14 di venerdi’ 23 per rischio idrogeologico (criticita’ ordinaria) sulla Sardegna nord orientale, in particolare nel Logudoro e Gallura. Secondo il servizio Meteo ...

Maltempo : alla Sardegna oltre 10milioni dai fondi Ue : Arrivano oltre 10 milioni di euro alla Sardegna per il ristoro dei danni provocati dal Maltempo nei mesi di ottobre e novembre 2018. Si tratta di una parte delle risorse del Fondo di solidarieta’ (Fsue) istituito dalla Commissione europea a favore dell’Italia a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza decisa dal governo nazionale e suddiviso tra le varie Regioni colpite. All’Isola, che ha subito danni per oltre 256 ...