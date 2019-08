Malattia Mihajlovic – Arrivano buone notizie | l’allenatore serbo dimesso dall’ospedale

Malattia Mihajlovic - Calderoli : “messaggio straordinario” : “Quello che ha fatto Sinisa Mihajlovic ieri a Verona e’ straordinario. Il tecnico del Bologna ieri, con coraggio e dignita’, ha dimostrato la straordinaria normalita’ della vita, che continua e va avanti, quando si combatte una difficile Malattia, pur tra mille problemi. Lanciando un messaggio incredibilmente importante, come ritengo di aver fatto anch’io dai banchi del Senato, quando ho reso pubblica la mia ...

Mihajlovic in campo nonostante la Malattia : le parole emozionanti di Virginia : Mihajlovic torna in campo e commuove la figlia Virginia che su Instagram gli dedica un post bellissimo. La modella e influencer di Instagram è legatissima al famoso papà che considera non solo uno sportivo di successo, ma anche un grande uomo. Così quando Sinisa, dopo poco più di un mese dall’inizio delle cure per sconfiggere la leucemia, ha scelto di tornare in panchina, Virginia ha voluto dedicargli un pensiero. A luglio ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico in panchina : il video-messaggio di Gianni Morandi : “Ieri sera ero a Verona a vedere la prima partita di campionato del Bologna. Sorpresa incredibile e’ arrivato Sinisa Mihajlovic, l’allenatore ammalato di leucemia acuta, che ha voluto essere vicino ai suoi giocatori. Un uomo coraggioso, forte. Sta combattendo una battaglia durissima, pero’ ha voluto essere li'”. Sono le dichiarazioni attraverso un video postato sul suo profilo ufficiale Instagram di Gianni ...

Malattia Mihajlovic - i pensieri del Torino e di Damiano Tommasi : Tanti altri messaggi sono giunti per Sinisa Mihajlovic, ritornato ieri in panchina a 40 giorni dall’inizio delle cure per la leucemia. “Sempre bello vederti in panchina, mister” è il saluto su Twitter del Torino, che l’allenatore serbo ha guidato dall’estate 2016 fino al gennaio 2017. “La prima di campionato? Ero a Verona per Hellas-Bologna e vedere Sinisa in panchina posso dire che è la vittoria più ...

Malattia Mihajlovic - il sindaco di Bologna Merola : “Le immagini di ieri ci danno fiducia per il futuro” : “Determinazione e attaccamento alla sua squadra. Le immagini di ieri sera ci danno fiducia per il futuro. Come sindaco della nostra città volevo ringraziare Sinisa Mihajlovic per questo importante avvio di campionato, è stato un bellissimo esempio. Con il Bologna F.C. abbiamo una bella strada da fare assieme“. Questo il pensiero su Facebook da parte del sindaco di Bologna, Virginio Merola, in merito al ritorno in panchina del ...

Sinisa Mihajlovic - il ritorno sulla panchina 44 giorni dopo l’annuncio della Malattia. Il suo vice racconta il momento in cui ha rivisto la squadra : “Pochi minuti prima che iniziasse la riunione tecnica è entrato in albergo. Una grande emozione“. Nella conferenza stampa del post-partita di Hellas Verona-Bologna, terminata 1-1, il vice-allenatore dei rossoblu Emilio Di Leo racconta lo stupore di staff e squadra per il ritorno di Sinisa Mihajlovic, 44 giorni dopo aver annunciato al mondo del calcio di avere la leucemia. Il tecnico serbo si è presentato a sorpresa in panchina al ...

Malattia Mihajlovic - parla l’ematologo Sante Tura : “segnale forte vederlo in panchina - ma dovrà operarsi” : Sante Tura, luminare dell’ematologia italiana, ha commentato il ritorno di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna: segnale forte, ma l’allenatore dovrà operarsi nel prossimo futuro Mihajlovic in panchina a Bologna “è un buon segnale: è forte, ma serve prudenza“. Con queste parole l’ematologo Sante Tura, luminare dell’ematologia italiana e già direttore dell’Istituto Seragnoli del ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio da brividi della moglie del tecnico : Malattia Mihajlovic – Il tecnico Sinisa Mihajlovic si è presentato clamorosamente in panchina per la gara di campionato del Bologna sul campo del Verona, 1-1 il risultato finale, il tecnico sta lottando contro la leucemia. Nelle ultime ore è arrivato un messaggio di Arianna Rapaccioni, consorte dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, ha scritto su Instagram, ...

Mihajlovic in panchina nonostante la Malattia - la figlia Virginia : “Orgogliosa del tuo coraggio” : La notizia più bella della giornata per gli appassionati di calcio deve essere stata senz'altro l'annuncio della presenza di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, per la prima partita di campionato della sua squadra in casa del Verona. Le cure alle quali l'allenatore dei rossoblu si sta sottoponendo da poco più di un mese per combattere la leucemia non lasciavano presagire la sua presenza in panchina. \\A sorpresa Sinisa c'è e la ...

Mihajlovic sfida la Malattia : lascia l’ospedale e va in panchina col Bologna Live 1-1 : Il tecnico, rallentato a causa della leucemia, ha abbandonato il Sant’Orsola dove è in cura alle 17 per raggiungere i rossoblù al Bentegodi

Malattia Mihajlovic - le FOTO commoventi del tecnico in panchina [GALLERY] : Malattia Mihajlovic – Si sta giocando la prima giornata del campionato di Serie A, tante partite serali che hanno regalato emozioni già nei primi minuti. Ma tutte le attenzioni sono ricolte a Verona dove si sta giocando la partita dell’Hellas contro il Bologna, sorpresa clamorosa, in panchina c’è Sinisa Mihajlovic. L’allenatore sta lottando contro la leucemia, il tecnico sta lottando come un leone e la decisione di ...

Mihajlovic sfida la Malattia : lascia l’ospedale e va in panchina a guidare il Bologna : Il tecnico, rallentato a causa della leucemia, ha abbandonato il Sant’Orsola dove è in cura alle 17 per raggiungere i rossoblù al Bentegodi

A tutto Mancini - dalla Malattia di Mihajlovic al messaggio per Balotelli : “per lui non posso fare più niente” : Mancini senza peli sulla lingua: dal nuovo campionato di Serie A alla malattia dell’amico Sinisa Mihajlovic Manca una settimana all’inizio del campionato italiano di Serie A: mentre le società cercano di concludere gli ultimi colpi di mercato per formare squadre competitive e forte, i giocatori sudano per arrivare in splendida forma all’esordio stagionale. Fabio Ferrari/LaPresse Intervistato dalla ‘rosea’, ...

Malattia Mihajlovic - la toccante lettera della figlia Viktorjia : “Stai dimostrando a tutti quanto vali” [FOTO] : Dopo l’annuncio shock di qualche settimana fa, prosegue la lotta personale di Mihajlovic contro la Malattia. L’allenatore del Bologna, come dimostra adesso in panchina ma come ha fatto vedere soprattutto in campo in passato, è un guerriero. Pregio che la figlia Viktorjia non ha nascosto, come evidenziato nella lettera che ha dedicato al papà tramite il suo profilo Instagram. “A te – si legge – che ci hai fatto ...