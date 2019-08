M5S-Pd | C' è accordo politico su Conte premier | Mattarella lo ha convocato per

C'è l'accordo tra M5S e Pd. Governo giallorosso ai nastri di partenza : Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale alle 09 e 30 per ricevere l'incarico per formare un nuovo Governo. Questo l'esito delle consultazioni, dopo che Il Pd ha dato il via libera a un suo secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un esecutivo insieme. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo Governo ...

M5S e Pd a Mattarella : "Accordo per Conte premier" |Di Maio : "Io a P. Chigi? Rifiutata l'offerta della Lega" | Zingaretti : "Non è staffetta ma sfida da accettare" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

Rousseau - M5S diviso. Bugani : «Il voto in piattaforma ci sarà». Conte d'accordo : Bufera per il voto su Rousseau annunciato da Luigi Di Maio per dare il via libera al Conte bis. Se per Andrea Orlando del Pd è "inaccettabile perché rischia di impattare sulla...

Crisi - Calenda : “Lascio il Pd - partito a pezzi. Rifiuto l’accordo col M5S”. E annuncia : “Rafforzo Siamo europei - serve nuova classe dirigente” : Carlo Calenda lascia il Pd. E lo fa con una lettera inviata al segretario dem Nicola Zingaretti e al presidente Paolo Gentiloni. “Rifiuto l’accordo con chi cavalca le peggiori pulsioni antipolitiche e cialtronesche, cioè col M5s“. Poi, al termine del video, ha annunciato: “Rafforzo Siamo europei, c’è bisogno di una nuova classe dirigente”. L'articolo Crisi, Calenda: “Lascio il Pd, partito a pezzi. ...

