Luigi Di Maio | telefonata con Beppe Grillo | Vi sfido | la nuova farsa grillina

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio». Ma il carroccio smentisce : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Luigi Di Maio al Quirinale - via alla fase due : "Accordo con il Pd su Conte - ora programma omogeneo" : "C'è un accordo politico con il Pd sui Giuseppe Conte premier. non ci sottraiamo". Luigi Di Maio annuncia di fatto la nascita del governo giallorosso, uscendo dal faccia a faccia con il Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. "Si è deciso di far saltare tutto - ha accusato il leader del M5s

Luigi Di Maio al Colle - regolamento di conti con Salvini : "La Lega voleva farmi premier - ma io...". È serio? : "Si sono alimentate tante polemiche sulla mia persona". Luigi Di Maio chiude la sua conferenza stampa al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un regolamento di conti con Matteo Salvini: "In una fase così delicata, qualcuno ha pensato al sottoscritto pi

Fiorello - il gatto Matteo Salvini e il topo Luigi Di Maio : l'amarissima favoletta dal finale tragico : Qualche settimane Fiorello Rosario aveva postato delle storie sul suo profilo Instagram, commentando la crisi politica, e definendo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente il gatto e il topo. Il presentatore in queste ore ha pubblicato sempre sui social il sequel della 'favola'. Fiorello si

Luigi Di Maio sul viale del tramonto : Erano i padroni dell'Italia, nessuno sembrava in grado di fermarli. Da un lato Matteo con i suoi rosari, i suoi porti chiusi e i suoi bagni di folla (anche i suoi bagni veri, nell'Adriatico del Papeete beach). Dall'altro Giggino che, pur con qualche problema elettorale in più, teneva salde nella sue

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - la trattativa che resuscita i vecchi ministri : tra loro Orlando e Padoan : La trattativa tra Pd e M5s prosegue a singhiozzo. Si ferma di notte a Palazzo Chigi, riparte nel pomeriggio. Ma gli aspiranti alleati sono ancora lontani dal trovare una quadra. Soprattutto sulla squadra di governo. Perché i dem accusano Luigi Di Maio e la sua bulimia di poltrone. Il capo politico g

Mimmo De Masi : "Cinque Stelle senza leader - Luigi Di Maio faccia come Nicola Zingaretti - non prenda incarichi" : "Il Movimento 5 Stelle è senza leader, Luigi Di Maio faccia come Nicola Zingaretti". Domenico De Masi, sociologo vicino ai pentastellati, spiega in diretta a Coffee Break, su La7, che questa è una "fase delicatissima per il M5S, che da Movimento deve diventare un partito". Per questa ragione e per n

Luigi Di Maio disperato telefona a Zingaretti e rincara la dose : "O io vicepremier o salta tutto" : "Non accetto di essere umiliato così e non accetto che lo sia il Movimento. Conte è un premier terzo, io sono il capo politico del M5S che deve entrare nell'esecutivo come vicepremier". Luigi Di Maio telefona a Nicola Zingaretti. La chiamata arriva alle 22.30 quando il segretario del Pd aveva già fa

Crisi di governo : l’annuncio di Luigi Di maio : Colpo di scena in tarda serata. Il leader del M5S nel blog del Movimento ha scritto che “solo se il voto” su Rousseau, “sarà positivo la proposta di progetto di governo sarà supportata dal MoVimento 5 Stelle”. E ha poi fissato i tempi, spiegando che “il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana”. “Gli iscritti – si legge sul post – hanno e avranno sempre l’ultima ...

Matteo Salvini sfotte Luigi Di Maio : "Tu ministro dell'Interno? Vai - fai - ti darò suggerimenti" : "Leggevo che Luigi Di Maio si sarebbe impuntato perché vuole fare il ministro dell'Interno. Vai, fai, se mi chiederai consiglio, ti darò suggerimenti", lo sfotte Matteo Salvini in una diretta sulla sua pagina Facebook. E affonda: "Avere sulle spalle la dignità degli italiani è difficile ma è cosa pi

Governo - è stallo nelle trattative : il PD incolpa le 'ambizioni' di Luigi Di Maio : Le trattative per la composizione di un nuovo Governo dopo la crisi aperta da Matteo Salvini e le polemiche dimissioni del Presidente del Consiglio Conte si stanno pericolosamente complicando. Il Movimento Cinque Stelle, dopo l'incontro-fiume della scorsa notte con il PD ha annullato l'appuntamento concordato per questa mattina alle ore 11 a palazzo Chigi. La motivazione addotta dai vertici pentastellati è dovuta al tentennamento dei democratici ...

Luigi Di Maio alza la posta e chiede il Viminale - il renziano Bonifazi : "Per me si può tornare al voto" : La situazione tra Pd e M5s precipita. Luigi Di Maio annulla il vertice con i dem previsto martedì alle 11 e si dice "stanco dei giochini", riferendosi ai dubbi sulla conferma del premier Giuseppe Conte. Ma la partita è un'altra. Secondo un retroscena di Repubblica, il leader grillino avrebbe chiesto