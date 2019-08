LUCA BIZZARRI SFOTTE ROUSSEAU Gamba nonna ko per ingessarla sondaggio su

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Voto super governo Pd-M5s?deride la piattaforma grillina: i commenti dei colleghi Cattelan e Clerici.

Shared_Sky : Scusate, ma la zona commenti dell'instagram di Luca Bizzarri è una delle cose più spassose del web ?? - Loosergoof : Luca Bizzarri fonda Bordeaux, la nuova piattaforma riferimento per l'applicazione della nuova democrazia diretta. - ilblandu : @LucaBizzarri Si in effetti sono fortunato. Non potrei reggere la pressione del giudizio supremo di Luca Bizzarri. -