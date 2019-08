Lozano 50 milioni è il terzo acquisto più caro della Serie A Contro la Juve partirà

Di Marzio : per Lozano clausola rescissoria di 130 milioni - il Napoli conferma Milik : Gianluca Di Marzio fornisce un paio di aggiornamenti su Lozano. Il Napoli verserà al Psg non 42 milioni bensì 38. E soprattutto ci sarà una clausola rescissoria. Di Marzio afferma che la cifra non è stata ancora stabilita ma l’orientamento è una cifra attorno ai 130 milioni di euro. Inoltre Du Marzio dice che Milik resterà Napoli, il Napoli non vuole rompere e anzi vorrebbe che rinnovasse. L'articolo Di Marzio: per Lozano clausola ...

Lozano al Napoli : 40 milioni al PSV e 4 - 5 al messicano. Manca la commissione per Raiola : Affare chiuso con il PSV per Lozano. De Laurentiis può ritenersi soddisfatto per aver chiuso l’ennesimo colpo di mercato tra quelli che il Napoli aveva messo in programma. Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare dopo ferragosto, ma intanto trapelano le cifre per il messicano. Cifre contratto Lozano-Napoli, stabiliti i bonus Nella riunione operativa che si è tenuta ieri all’Hotel Vesuvio si è discusso anche della ...

Corsport : Lozano - il Napoli può pagare i 42 milioni in quattro annualità : Tra Lozano e il Napoli è questione di ore. Quarantotto, secondo il Corriere dello Sport che oggi dà notizia di un passaggio importante della trattativa: il Psv ha preteso 42 milioni per il cartellino del messicano, ma spalma abili in quattro anni. Lozano partirebbe da uno stipendio netto di 4 milioni che poi diventerebbe di 4,5. L’incontro tra De Laurentiis e Mino Raiola sembra essere andato a buon fine. Restano da limare i proverbiali ...

Napoli-Lozano - affare definito 42 milioni al Psv per l?esterno : Lozano, affare fatto. Questo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore dopo un lunedì di lavoro tra le parti. Il Napoli ha messo il piede sull?acceleratore in queste ore, di rientro...

Lozano al Napoli/ Trattativa in chiusura con il Psv : ingaggio da 4 - 5 milioni! : Lozano-Napoli, ha avuto esito positivo l'incontro tra la dirigenza e Mino Raiola: intesa col Psv, si sblocca la cessione di Verdi al Torino.

Napoli - quasi fatta per Lozano del Psv : lo zampino di Raiola - affare da 80 milioni : Un affare da 80 milioni. Fumata bianca per Hirving Lozano al Napoli. Secondo quanto riporta Gazzetta.it si è concluso positivamente l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, rispettivamente patron e ad degli azzurri, e Mino Raiola, agente dell'esterno messicano del Psv Eindhoven. Al c

Napoli-Lozano. Accordo chiuso. 45 milioni al Psv e 4 - 5 milioni a stagione di ingaggio : Secondo quanto scrive Repubblica, Hirving Lozano sarà il quarto acquisto del Napoli. La trattativa per portare il messicano a Napoli è chiusa, anche se manca ancora l’ufficialità. L’intesa è stata raggiunta oggi, nel corso del vertice di mercato che ha visto coinvolti il presidente De Laurentiis e il procuratore Mino Raiola, alla presenza di Giuntoli e di Chiavelli. L’Accordo prevede che al Psv vadano 45 milioni per il prezzo ...

Gazzetta : Lozano - un affare da 80 milioni - ma De Laurentiis lo preferisce perché è giovane : “Tutto su Lozano”. Sfumato James Rodriguez, che con ogni probabilità resterà al Real Madrid, il Napoli si concentra sul messicano per rafforzare il reparto offensivo. Dalla Germania arrivano voci che il PSV abbai già trovato un sostituto e questo conforta il pensiero che l’affare si possa chiudere e in tempi bevi. La Gazzetta dello Sport conferma che l nodo sono i 4-5 milioni che Lozano guadagna dai diritti d’immagine e ...

Calciomercato Napoli : Lozano sarebbe quasi degli azzurri per 42 milioni di euro : Secondo i vari media messicani, Lozano sarebbe un calciatore del Napoli in quanto la trattativa con il Psv si sarebbe conclusa positivamente. Infatti, sembrerebbe che sia stato superato anche lo scoglio dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è il patron azzurro. Inoltre, i partenopei dovrebbero sborsare l'intero valore della clausola rescissoria che è pari a 42 milioni di euro, senza nessuno sconto. L'esterno ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per Lozano pronti 42 milioni - poi James! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: per Lozano Giuntoli ha offerto 42 milioni, De Laurentiis non molla James Rodriguez

CorSport : Lozano in dirittura d’arrivo. Operazione da 80 milioni tra acquisto e ingaggio : Per Hirving Lozano sembra che sia davvero tutto fatto. Si è ai dettagli contrattuali. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il messicano era già convinto da tempo di voler giocare la Champions e di aver scelto, tra le possibilità che gli si offrivano per farlo, il Napoli. Bisognava convincere il PSV e non è stato facile nonostante il pagamento della clausola rescissoria. Un affare da 80 milioni, che sono quelli per rispettare la liberatoria e per ...

Gazzetta : freddezza tra il Napoli e Raiola? Non bastano 40 milioni per Lozano : La Gazzetta oggi scrive di freddezza tra il Napoli e Mino Raiola. Forse anche per questo – aggiungiamo noi – era sparito Lozano dagli scenari di calciomercato del Napoli. Così scrive il quotidiano: il Napoli è pronto ad alzare l’offerta di 40 milioni già fatta al Psv per Lozano, che sembrava gradire il trasferimento a Napoli. Bisognerà vedere però quale sarà l’atteggiamento del suo agente Raiola, che nella chiusura del contratto ...