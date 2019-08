Louis Tomlinson | “Kill My Mind” è il titolo del suo nuovo singolo

Louis Tomlinson ha promesso che presto canterà nuove canzoni dal vivo : Parola di Louis The post Louis Tomlinson ha promesso che presto canterà nuove canzoni dal vivo appeared first on News Mtv Italia.

La fine degli One Direction per droga? Louis Tomlinson risponde : “Tutte str***ate” : La fine degli One Direction potrebbe essere dovuta a motivi legati all'uso di sostanze stupefacenti? Un articolo del Mirror torna sull'argomento e sputa veleno sullo stop dei 5 ragazzi inglesi, già orfani di Zayn Malik in piena tournée. Un successo mondiale e poi un periodo di pausa, non ancora ufficializzato come scioglimento del gruppo. Zayn Malik ha anticipato di poco le carriere soliste degli altri componenti. Non troppo tempo dopo ...

#9YearsOfOneDirection : i messaggi di Louis Tomlinson e Liam Payne : 9 anni fa <3 The post #9YearsOfOneDirection: i messaggi di Louis Tomlinson e Liam Payne appeared first on News Mtv Italia.

La reazione di Louis Tomlinson alla scena hot con Harry Styles in Euphoria - i fan in rivolta ne chiedono la cancellazione : Che il recente successo HBO creato da Sam Levinson voglia arrivare al pubblico sfruttando approcci shock e controversi non è una novità. Se ne parla da settimane e lo abbiamo sottolineato anche noi dopo aver guardato l'episodio pilota. La polemica per la scena esplicita fra Harry Styles e Louis Tomlinson in Euphoria è quindi una conseguenza dello stesso principio: sconvolgere e far sì che se ne parli. L'episodio incriminato è il terzo, e in ...

Torna l’immaginaria love story tra Harry Styles e Louis Tomlinson : Ci risiamo. Nonostante anni di molteplici smentite, l’immaginaria love story tra Harry Styles e Louis Tomlinson Torna d’attualità. A riportarla sotto i riflettori la serie tv Euphoria, nuova produzione HBO che racconta la vita di un gruppo di ragazzi delle superiori alle prese con i classici problemi adolescenziali. Durante la terza puntata, infatti, è apparsa sullo schermo una scena esplicita di sesso tra i due ex One Direction, rappresentati ...