Lodi | Arpa | ‘incendio non ancora domato | azienda già sotto esame’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Milano, 28 ago. (AdnKronos) – L’incendio scoppiato questa notte a Codogno, in provincia di, nell’Ggm, che si occupa del trattamento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, “non ècompletamente”. Lo fa sapereLombardia, che ha i suoi tecnicisul posto per gli ultimi rilievi. I monitoraggi ambientali “hanno evidenziato un lieve incremento dell’ammoniaca nell’aria che, comunque, non ha destato preoccupazione”, spiega la nota dell’agenzia. Sull’bisognerà fare delle verifiche. Secondo le prime stime, “si ipotizza che a bruciare siano stati rifiuti quali: gomma, carta, plastica, solventi, vernici e oli minerali. Il magazzino distrutto dalle fiamme è autorizzato per stoccare un quantitativo di rifiuti non inferiore a 2000 metri cubi. L’...

fattoquotidiano : Lodi, incendio in un’azienda di stoccaggio rifiuti. L’Arpa chiede chiusura finestre - RNA_antinuclear : ?? Nell’azienda, soggetta ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA, era in corso un procedimento di controllo da… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Lodi, incendio in un’azienda di stoccaggio rifiuti. L’Arpa chiede chiusura finestre -