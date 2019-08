LIVE Tennis | US Open 2019 in DIRETTA | mercoledì 28 agosto | risultati in tempo reale

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) Buongiorno e bentrovati alladella terza giornata degli USdi, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre lo svizzero se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur. Seguiremo anche il russo Daniil Medvedev, attualmente il principale antagonista dei Big Three, che affronta il boliviano Dellien. Bella sfida anche tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il croato Borna Coric. Ci sarà un solo italiano in campo ed è Paolo Lorenzi, che affronta il Next Gen serbo Miomir Kecmanovic. Ilta azzurro parte sfavorito contro uno dei giovani in rampa di lancio nel ...

