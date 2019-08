LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 agosto Maria Centracchio ed Edwige Gwend out

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.02 Ippon fulmineo dell’israeliano Muki nel primo quarto di finale dei -81 kg maschili contro l’uzbeko Boltaboev. Adesso il n.2 del seeding attende in semifinale il vincente di Abdelaal-Maisuradze. 8.59 Nippon Budokan in delirio per l’ippon della giapponese Tashiro, che sconfigge l’olandese Vermeer volando in semifinale. La quarta semifinalista dei 63 kg femminili è l’olandese Franssen, capace di imporsi per waza-ari sulla tedesca Trajdos. 8.56 Nessuna sorpresa nei primi due quarti di finale femminili con la campionessa olimpica Tina Trstenjak che batte la mongola Bold e la francese n.1 al mondo Clarisse Agbegnenou che si impone sulla taipeiana Liao. 8.53 Ressel e Casse rispettano il pronostico e si qualificano per la finale della Pool B. Gli altri quarti di finale saranno Mollaei (Ira)-Valois Fortier ...

