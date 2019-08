LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 agosto Maria Centracchio ed Edwige Gwend out

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25 Finisce qui la sessione mattutina della quarta giornata dei, vi diamo appuntamento alle ore 12.00 per il Final Block in cui verranno assegnate le medaglie. 9.22 Ecco il riepilogo della situazione in entrambe le categorie: Ripescaggi per il bronzo 63 kg F: Bold (Mgl)-Vermeer (Ned), Liao (Tpe)-Trajdos (Ger) Semifinali 63 kg F: Agbegnenou (Fra)-Franssen (Ned), Trstenjak (Slo)-Tashiro (Jpn) Ripescaggi per il bronzo 81 kg M: Valois Fortier (Can)-Ressel (Ger), Boltaboev (Uzb)-Maisuradze (Geo) Semifinali 81 kg M: Mollaei (Iran)-Casse (Bel), Muki (Isr)-Abdelaal (Egi) 9.19 Alla fine è Casse a spuntarla con un ippon dopo 3 minuti di Golden Score. 9.15 Grande equilibrio nel combattimento tra il belga Casse ed il tedesco Ressel, in palio un pass per la semifinale contro Mollaei. 9.09 Mollaei infligge un ippon spettacolare anche al ...

