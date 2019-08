LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 agosto Iniziano le finali | Trajdos e Vermeer per

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Tashido va avanti per l’oro 12.19 Squalificata Trstenjak per una presa irregolare al braccio!! Clamoroso!!!!!!!!!!! 12.18 Primo shido per Trstenjak 12.16 Tashiro prova a imporsi ma Trstenjak risponde 12.15 La padrona di casa è sospinta da un tifo clamoroso 12.14 Prima semifinale -63kg Tashiro (Jpn) contro Trstenjak (Slo) 12.13chiude 2-0 e sfideràper il bronzo 12.12 Tentativo di soffocamento dia 30 secondi dal termine. 12.12passa avanti 1-0 con una presa al tappeto 12.11 Annullato il punto al review. Siamo di nuovo 0-0 a 1:30 12.11 Punto per Bold, ma era in attacco. Forse sarà rivisto. Mancano 1:49 12.10 Ancoraall’assalto, ma Bold resiste 12.09 Quasi strangolamento dellache prendere per il bavero Bold! Siamo a 3:00 12.08 Parte forte, subito ...

