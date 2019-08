LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 agosto Iniziano le finali | per l’oro

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Franssen avanti 1-0 a 38 secondi dalla fine 13.09 Match equilibrato 0-0 a 3:00 13.07 Seconda finale per il bronzo tutto olandese tra Vermeer e Franssen 13.05 PRima finale bronzo -63kg tra Trajdos (Ger) e Trstenjak (Slo) che non si disputerà dato che la slovena è stata squalificata. 13.03 SI ARRENDE MOLLAEI PER UNA PRESA AL BRACCIO! Casse va per l’oro! 13.02 I due atleti le stanno provando tutte, ma l’equilibrio regna sovrano 13.01 Sempre 0-0 dopo 1:10 del golden score 12.59 Sempre parità e si va al golden score. 12.58 Mollaei ci prova ma Casse tiene bene 12.55 Combattimento tiratissimo sempre 0-0 a 2:33 12.52 Ora seconda semifinale tra Mollaei (Iran)-Casse (Bel) 12.51 Muki in qualche modo ce la fa e passa in finale. 1-0 su Abdelaal 12.50 Muki sta gestendo con troppa calma, Abdelaal ci prova 12.48 Muki avanti 1-0 a ...

