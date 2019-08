LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 agosto Iniziano le finali | oro epico per

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 Abdelaal si scuote e prova il pareggio, ma Valois-Fortier tiene bene 13.37 Valois-Fortier 1-0 a 2:14 13.34 Prima finale per il bronzo dei -81kg: Abdelaal (Egi) contro Valois-Fortier (Can) 13.32 Le due rivali sono in lacrime abbracciate al centro del tatami! Che emozioni! 13.31 Vince Agbegnenou!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Al 7:11 del golden score!!! Quarto titolo mondiale per la francese!!! In lacrime entrambe!!! che finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 13.30 Toshiro le sta provando tutte ma Agbegnenou si salva 13.29 Siamo a 5:33!!! Agbegnenou sembra in difficoltà! 13.27 Non finisce più questa super-sfida!!!!!!!! Siamo a 4:22!!! 13.25 Siamo a 3:11!!! Non si sblocca la finale!!!!!!!!! 13.24 Siamo a 2:00 del golden score! Sempre 0-0 che match!!!!!!! 13.22 Equilibrio totale! Nessuna delle due rivali riesce a prevalere 13.21 Si va al golden ...

