LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 28 agosto Antonio Esposito e Maria Centracchio per

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Deguchi trionfa nei -57 kg femminili - Yoshida battuta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38: Khojazoda e Iartcev la prima sfida per il bronzo nei -73 kg maschili. Il russo favorito ma attenzione al Judoka del Tajikistan 13.35: ATTENZIONE!!!! Ribaltamento di Deguchi sul fianco della Yoshida ed è lei la nuova campionessa del mondo. Successo pazzesco per lei in un contesto di questo genere. 13.33: Finale equilibratissima e Yoshida, infortunata al piede sinistro, resiste ai tentati ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Ono e Orujov si affronteranno per l’oro nei -73 kg maschili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12: Sanzione per entrambe le atlete per passività quando mancano 2’20” al termine 13.09: Prima finale per il bronzo nei 57 kg femminili: la polacca Kowalczyk e la bulgara Ilieva si confronteranno per una medaglia 13.07: Sul filo di lana, grazie anche all’uso della video-review, Orujov completa il waza-ari e supera il connazionale Heydarov. Sarà dunque l’azero n.1 del ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Yoshida e Deguchi in finale per l’oro nei -57 kg femminili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40: Subito proiezione fantastica: ribaltamento e ricaduta sul fianco di Butbul e waza-ari per Khojazoda in vantaggio dopo 1′ 12.38: E’ il momento del primo ripescaggio della categoria dei -73 kg maschili: Butbul (Isr) vs. Khojazoda (Tjk) 12.37: Ippon per Yoshida! Grandissima proiezione e ribaltamento di pregevole fattura nel Golden Score. Silva battuta e giapponese in finale nei ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Kowalczyk e Cysique vincitrici negli spareggi dei -57 kg femminili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29: Shido per entrambe in questa fase iniziale tra Yoshida e Silva 12.27: E ora Interessantissimo il confronto tra la campionessa del mondo in carica Yoshida e la campionessa olimpica Silva. Una sfida che sicuramente riserverà scintille in questa semifinale per l’oro nei -57 kg femminili 12.25: Osaekomi e ippon per Deguchi a 2’36” che conferma le sue eccezionali qualità. ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - il Giappone vuol dominare ancora - l’Italia resta a guardare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Interessantissimo il confronto tra la campionessa del mondo in carica Yoshida e la campionessa olimpica Silva. Una sfida che sicuramente riserverà scintille 11.45: Le semifinali per l’oro nella categoria dei -57 kg femminili avranno questa composizione: Semifinali torneo per l’oro: Yoshida (Jpn) vs. Silva (Bra) / Deguchi (Can) vs. Ilieva (Bul) 11.43 Ripescaggi decisamente ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Basile e Esposito out. Yoshida e Ono fanno sognare il Giappone. Benissimo l’Azerbaijan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.30 Va verso la fine il programma della mattinata: ora si combatte su un solo tatami. h 08.28 Heydarov con un waza ari vincente al golden score raggiunge il connazionale Orujov nelle semifinali maschili dei -73kg. Momento eccezionale per il Judo dell’Azerbaijan. h 08.25 Il turco Ciloglu intanto, battendo il mongolo Ganbaatar, si è guadagnato il diritto di sfidare il giapponese Ono ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile e Giovanni Esposito entrambi eliminati prima della zona medaglie. Yoshida fa sognare il pubblico di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.12 Tornano gli uomini sui tatami di Tokyo: è il momento di far avanzare anche il programma della -73 kg. h 08.10 La campionessa olimpica di Rio de Janeiro Rafaela Silva supera brillantemente la russa Mezhetskaia staccando il pass per le semifinali dei -57 kg. h 08.06 Un altro ippon! Questa volta però è della bulgara Ilieva che mette al tappeto la coreana Kim, trovando un posto nei quarti ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile e Giovanni Esposito vengono entrambi eliminati prima dell’arrivo in zona medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.50 Facciamo il punto della situazione sia nella categoria maschile -73 kg sia in quella femminile dei -57 kg. h 07.45 Arriva purtroppo la terza passività per Basile, che viene eliminato dall’israeliano Butbul h 07.44 Interminabile match…. h 07.42 Basile vicinissimo alla vittoria, con un tentativo di waza ari. h 07.40 Altra passività inflitta a Basile, che a questo punto ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile è agli ottavi di finale. Out invece Giovanni Esposito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.42 Basile vicinissimo alla vittoria, con un tentativo di waza ari. h 07.40 Altra passività inflitta a Basile, che a questo punto rischia grosso. h 07.38 Comminata una passività all’azzurro, ma non c’è più tempo. Sarà Golden Score. h 07.37 Si va verso il golden score. Pochi secondi al termine dei 5′ regolamentari. h 07.35 Ci provano sia Basile sia Botbur, per ora regna ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile a caccia del podio - Giovanni Esposito mina vagante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riepilogo prima giornata – Riepilogo seconda giornata – Medagliere Mondiali – Favoriti di tutte le categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone. Dopo una seconda giornata dominata dalla Nazionale del Sol Levante con i titoli conquistati da Uta Abe e Joshiro Maruyama, ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo perde con Hifumi Abe ed è quinto nei 66 kg - doppio oro per il Giappone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 14.37 La seconda giornata del Mondiale di Tokyo finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 14.34 Primo oro della carriera ad un Mondiale per Joshiro Maruyama, che permette al Giappone di andare in vetta al medagliere ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo perde con Hifumi Abe ed è quinto nei 66 kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 14.18 In corso di svolgimento la seconda finale per il bronzo tra il moldavo Vieru ed il mongolo Yondonperenlei. 14.14 Epilogo davvero beffardo per Manuel Lombardo, penalizzato da una decisione arbitrale molto discutibile che poteva regalargli la medaglia di ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo in finale per il bronzo! Sconfitti agli ottavi Medves e Giuffrida : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 13.01 Al via il secondo incontro dei ripescaggi tra l’egiziano Abdelmawgoud ed il mongolo Yondonperenlei. 12.58 Fantastico Manuel!!! Secondo waza-ari per Osaekomi ed ippon dopo 2’10” di incontro! Lombardo accede così alla finale per il ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo ai ripescaggi - eliminati Giuffrida e Medves. Si riprende alle ore 12.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 9:28 Grazie per essere rimasti con noi in questa prima DIRETTA LIVE dei Mondiali di Judo. A più tardi (ore 12.00) per gli incontri che valgono le medaglie e il titolo iridato, in quel di Tokyo. 9:24 Ecco un riepilogo della situazione: Categoria maschile -66 ...