LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | 28 agosto | Simone Martini e i doppi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per aver seguito con noi questadeidida. Buon proseguimento di giornata con le dirette, gli articoli e gli approfondimenti di OA Sport. h 13.42chiude terzo (6:51.45): questo gli consente di qualificarsi alle semifinali. Il quarto di finale viene invece vinto dal ceco Synek (6:48.43), che precede il danese Nielsen (6:48.96). h 13.40 Ora è terzo ai 1500m (5:08.21): si deve difendere per ottenere un posto in semifinale. h 13.39 E’ secondo ai 1000m (3:22.65). h 13.37 C’è in acqua ora! h 13.36 La terza heat viene vinta dal tedesco Or Zeider (6.49:07) che non teme la concorrenza del lituano Griskonis, secondo (6:50.59), e del polacco Wegrzycki-szymczyk, terzo (6:55.51). h 13.31 Il norvegese Kjetil Borch vince la sua run (6:49.40). In seconda e ...

